Buca'da Kavga: 2 Yaralı - Son Dakika
Buca'da Kavga: 2 Yaralı

20.08.2025 11:53
İzmir'in Buca ilçesinde bir kavga sonucunda 2 kişi bıçakla yaralandı, saldırgan yakalandı.

İzmir'in Buca ilçesinde çıkan kavgada bıçakla yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

İnkılap Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'nde dün akşam bir araya gelen arkadaş grubu arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Ş.S. (24) iki arkadaşını bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılar, Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekiplerince Bayraklı ilçesinde yakalanan Ş.S'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA

