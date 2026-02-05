Naim Süleymanoğlu ve Gülşah Durbay İsimleri Buca'da Yaşayacak

(İZMİR) - Buca Belediyesi, vefatıyla sevenlerini yasa boğan Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay ile dünya spor efsanesi Naim Süleymanoğlu'nun isimlerini ilçedeki tesislerde yaşatacak.

Buca Belediye Meclisi şubat ayı olağan meclis toplantısı, Belediye Başkanı Görkem Duman başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda geçen aralık ayında yaşamını kaybeden Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın isminin Fırat Mahallesi'nde hizmete açılacak Kadın Danışma Merkezi'ne verilmesi ile Türk ve dünya spor tarihine adını altın harflerle yazdıran Naim Süleymanoğlu'nun adının Yıldız Mahallesi'ndeki Sporium'a verilmesine yönelik önergeler oy birliği ile kabul edildi.

Kararın ardından konuşan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Gülşah Durbay adını, kadınlara ve ailelere dokunan bir projede yaşatmanın çok anlamlı olacağını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bazı isimler vardır, ömürleri kısa olsa da bıraktıkları izler ve dokundukları hayatlar çok büyüktür. Şehzadeler Belediye Başkanımız Gülşah Durbay da işte öyle bir insandı maalesef çok genç yaşta kaybettik. O, sadece bir belediye başkanı değil; her kesimden insanın kalbine dokunabilmiş, siyasetin gülen yüzü ve nezaketiydi. Onunla yol arkadaşlığı yapmış olmanın, onu tanımanın gururunu her zaman taşıyacağım. Onun o aydınlık yüzünü ve mücadeleci ruhunu ilçemizde yaşatmak istiyoruz."

Dünya ve Olimpiyat Şampiyonumuz merhum Naim Süleymanoğlu ise elde ettiği başarılarla Türk spor tarihine adını altın harflerle yazdırmış, aynı zamanda Bulgaristan Türklerinin milli kimlik mücadelesinin ve direnişinin sembolü olmuş bir değerdir. Hayatı, inancı ve mücadelesiyle bir milletin davasını dünyaya duyuran Naim Süleymanoğlu'nun adının Buca'da yaşatılması; hem aziz hatırasına bir vefa örneği olacak hem de geleceğin sporcularına ilham kaynağı olacaktır."

Cezaevi planı oy birliği ile meclisten geçti

Öte yandan, toplantıda eski Buca Cezaevi alanını kapsayan ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nden gelen 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği oy birliği ile kabul edildi. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, kararla ilgili bir açıklama yaparak şöyle dedi:

"Bu plan Büyükşehir'den oy birliği ile geçti. Bugün Meclisimizden de oy birliği ile geçti. Yıllardır Buca'mızın ana problemi olan cezaevinin kentin merkezinde kalması etap etap önce cezaevi kaldırıldı. Adnan Kahveci Yolu açıldı. Bugün de imar planlarının oy birliği ile geçmesi bunun ardından da Buca'mızın merkezinde olan bir alanın da düzenlenmesi, belli bir kısmı yeşil alan belli bir kısmı yapılaşma. Buca'mıza hayırlı olsun."

Cezaevi alanında yeşil alanlar ve konut alanı bulunuyor

Meclisten geçen plana göre; 78 bin metrekarelik alanda yaklaşık 40 bin 200 metrekare inşaat alanı belirlenirken alanın güney bölümünde 16 bin 560 metrekarelik yeşil alan ayrıldığı belirtildi. Bu alanın, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından daha önce onaylanan ve mahkeme kararıyla iptal edilen plandaki yeşil alan miktarının üzerinde olduğu ifade edildi.

Öte yandan, daha önce mahkeme kararıyla iptal edilen planlarda yer alan eğitim alanı ve belediye hizmet alanı kararlarının da yeni planlama çalışmasında korunduğu kaydedildi.