Buca'da Srebrenitsa Soykırımı için anma töreni düzenlendi

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(İZMİR) - İnsanlık tarihinin en kara lekelerinden Srebrenitsa Soykırımı'nda 29 yıl önce katledilen canlar Buca'da unutulmadı. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, "Bize düşen görev soykırımlar tarihinin merkezi olan Balkanlarda mazlumlara ulaşmak için manevi köprüler inşa etmektir" dedi.

Buca Belediyesi, 11 Temmuz 1995'de Avrupa'nın tam göbeğinde tüm dünyanın seyirci kalarak izlediği Srebrenitsa Soykırımı'nda yitirilen 8 bin 372 can için anma töreni düzenledi.

Adatepe Mahallesi'nde bulunan Srebrenitsa Anıtı önünde gerçekleştirilen törene Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya ve ilçe yönetimi, CHP Kars İl Başkanı Onur Ulaşdemir, Türkiye Bosna Hersek Kültür Dernekleri Federasyonu Başkan Vekili Cemal Şener, Buca Belediyesi meclis üyeleri, sivil toplum örgütü temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Bosna Hersek Milli Marşı ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende, katılımcılara katliamın simgesi olan Artemis çiçeği verildi.

Duman: "Manevi köprüler inşa etmeliyiz"

Törende konuşan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, şunları söyledi:

"Bugün burada Balkanların acı hatıralarının bir temsilcisi olarak bulunuyorum. Mavi kelebeklerin bulduğu toplu mezarların yer aldığı Rumeli'den Anadolu'ya sığınan biri olarak bulunuyorum. Aliya'nın 'Bugünler geçecek ama bizim hatırlayacağımız düşmanlarımızın acımasızlığı değil, dostlarımızın sessizliğidir' sözü kulaklarımızda küpedir. Dün olduğu gibi bugün de mazlumların yalnızlığı Mustafa Kemal'in hürriyetin başka milletlerden, kurumlardan beklenmemesi gerekliliğini bir kez daha ifade ediyorum. Şimdi bize düşen görev soykırımlar tarihinin merkezi olan Balkanlarda mazlumlara ulaşmak için manevi köprüler inşa etmektir. Yıllar önce Balkanlarda görev yapan soydaşın ifade ettiği 'Mustafa Kemal'in yaptığını yapın, yapmadığını yapmayın' sözü kılavuzumuz olacaktır. O halde Srebrenitsa başta olmak üzere Balkanlardaki soykırım coğrafyasına dil köprüsü kurmalıyız, kültür köprüsü kurmalıyız, tarih köprüsü kurmalıyız. Srebrenitsa Soykırımı bize bu ödevi tekrar vermiştir. Biz hazırız."

Şener: "Susmayalım, unutmayalım"

Türkiye Bosna Hersek Kültür Dernekleri Federasyonu Başkan Vekili Cemal Şener ise Bosna'da 1992- 1995 yılları arasında yaşananların bir soykırım olduğunu ifade ederek, "300 bine yakın insan katledildi. 2 milyona yakın insan dünyanın farklı yerlerine gitmek zorunda kaldı. Orada Müslümanları, Boşnakları öldürmediler; 'vurun Türkleri' diyerek öldürdüler. Birleşmiş Milletler yaşananları soykırım olarak kabul etti. 29 yıl sonra günah çıkardılar. Birleşmiş Milletler Barış Gücü askerleri katliam yaşanırken neredeydi? Bu katliamlar unutulmamalı, unutturmamak için katkıda bulunmalıyız. Bugün 8 bin 372 insandan hala birçoğu kayıp. DNA'sı tespit edilemeyen yüzlerce insan var. Susmayalım, unutmayalım, unutturmayalım" dedi.

Konuşmaların ardından, Buca Belediyesi Tiyatro Topluluğu'nun sergilediği oratoryo gözyaşları ile izlendi.