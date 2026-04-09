Buca\'da Uyuşturucu Yetiştiren İki Şüpheli Gözaltında

İzmir'in Buca ilçesinde bir evde uyuşturucu yetiştirdikleri iddiasıyla yabancı uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Kozağaç Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu yetiştirildiği bilgisi üzerine adrese baskın düzenledi.

Sera düzeneği oluşturulduğu belirlenen evde yapılan aramada 331 gram esrar, 11 Hint keneviri, hassas terazi ile uyuşturucu yetiştirmek için kullanılan malzeme ve tarım ilaçları ele geçirildi.

Ekipler İran uyruklu zanlılar F.İ. ve Ö.F.Ç.'yi gözaltına aldı.

Öte yandan şüphelilerden F.İ.'nin Genel Bilgi Toplama (GBT) ve Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) sorgusunda güveni kötüye kullanma ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçlarından arandığı öğrenildi.