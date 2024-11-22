Buca Muhtarlar Birliği\'nden Başkan Duman\'a Destek Ziyareti

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(İZMİR)- Buca Muhtarlar Birliği, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ı ziyaret etti. Belediye Başkanı Görkem Duman da mahalle muhtarlarının Buca'ya kendilerinin en büyük destekçileri olduğunu belirterek, "El birliği ile güzel ilçemiz Buca'yı çok daha iyi yerlere taşıyacağız" dedi.

Buca Muhtarlar Birliği Başkanı Sedat Erşahin ve mahalle muhtarları Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ı makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Görkem Duman, hedeflerinin hep birlikte Buca'yı daha ileriye taşımak olduğunu söyledi.

"El birliğiyle hizmet edeceğiz"

Buca'ya hizmet yolculuğunda muhtarların ilk günden beri kendilerine büyük destek olduğuna değinen Belediye Başkanı Görkem Duman, "Muhtarlarımız, temsil ettikleri mahallelerdeki vatandaşlarımızın sesi oluyorlar. Sorunların tespiti ve çözümü noktasında çalışmalarımıza büyük katkılar sunuyorlar. Belediyede omuz omuza çalışma içerisinde olduğum mesai arkadaşlarım gibi onlar da ekibimin birer parçası. El birliği ile Buca'mıza hizmet vereceğiz" diye konuştu.

"En büyük destekçisi bizler olacağız"

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın her zaman yanında olduklarını dile getiren Bucalı muhtarlar ise "Başkanımızla dayanışma içerisinde güzel ilçemiz Buca'ya hizmet etmekten onur duyuyoruz. Başkanımız, Buca'da yaşayan her bir vatandaşımızın mutluluğu için büyük özveri ile çalışıyor. Buca için güzel projeleri var. Bu projeleri hayata geçirirken en büyük destekçisi bizler olacağız" şeklinde konuştu.