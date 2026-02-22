Buca Tüneli Mağduriyeti: Mahalle Sakinleri Tepkili - Son Dakika
Buca Tüneli Mağduriyeti: Mahalle Sakinleri Tepkili

Buca Tüneli Mağduriyeti: Mahalle Sakinleri Tepkili
22.02.2026 15:29
Buca Onat Tüneli inşaatı nedeniyle hasar gören Atamer Mahallesi sakinleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösterdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesince yapımı süren Buca Onat Tüneli inşaatı nedeniyle evlerinde hasar oluşan Atamer Mahallesi sakinleri, mağduriyetleri giderilmediği gerekçesiyle belediyeye tepki gösterdi.

Mahalle sakinleri, 2612. Sokak'ta bir araya geldi, basın açıklaması yaptı.

AK Parti Konak İlçe Başkanı Sait Baştaş, 2018 yılından bu yana sürdürülen tünel çalışmalarının özellikle son 2 yılda mahallede ciddi hasara yol açtığını söyledi.

Bölgede 150'ye yakın evin zarar gördüğünü belirten Baştaş, vatandaşların barınma sorunu yaşadığını ve belediye tarafından somut bir adım atılmadığını savundu.

Baştaş, vatandaşlara güvence verilmediği için evlerini terk etmediklerini kaydederek, "Büyükşehir Belediye Başkanı ve Konak Belediye Başkanı'nı mahalleye davet ediyoruz. Mahalle sakinleriyle bir araya gelip en azından onlara bir güvence versinler. Güvence vermedikleri sürece bu insanlar evlerini terk edip çıkmak istemiyorlar. Gittikçe evler birbirlerinden ayrılıyor. Şu an bu evlerde yaşamak çok zor. Belediye başkanlarının buraya gelmesi için burada büyük bir felaket mi olması gerekiyor?" diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Selahattin Kılıç, yetkililerin evlerinin tahliye edilmesi gerektiğini söylediğini belirterek, "3 katlı evimin karşılığında bana 3 milyon 200 bin lira veriyorlar, ben bu fiyata bir gecekondu alamıyorum. Bu nasıl haktır?" dedi.

Necla Köprülü, evinin çatlaklar nedeniyle su aldığını ve rutubet oluştuğunu ifade ederek, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile görüşmeye gittiklerini, Tugay'ın kendilerine evlerinin yapılacağı sözü verdiğini fakat bunun gerçekleşmediğini belirtti.

İsmail Uçkun ise mahallede henüz yıkılıp yeniden yapılan bir ev bulunmadığını, belirsizlik yaşandığını söyledi.

Annesi ve halasına ait iki katlı binanın zarar gördüğünü aktaran Duygu Uzuntepe de can güvenliği nedeniyle evleri boşalttıklarını kaydetti.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Buca Tüneli Mağduriyeti: Mahalle Sakinleri Tepkili - Son Dakika

SON DAKİKA: Buca Tüneli Mağduriyeti: Mahalle Sakinleri Tepkili - Son Dakika
