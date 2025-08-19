Bucak'ta Genel Tarım Sayımı Başladı - Son Dakika
Bucak'ta Genel Tarım Sayımı Başladı

Bucak'ta Genel Tarım Sayımı Başladı
19.08.2025 17:45
Tarım Sayımı, Bucak Ziraat Odası'nda yürütülüyor; son tarih 31 Aralık. Kayıt yaptırmayanlara ceza var.

Burdur'un Bucak ilçesinde "Genel Tarım Sayımı" yapılıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından, Türkiye genelinde yürütülen, tarımsal faaliyetlerin mevcut durumunu ve yapısını ortaya koyan "Genel Tarım Sayımı" süreci, Bucak Ziraat Odası'nda oluşturulan Sayım Bürosu'nda gerçekleştiriliyor.

Türkiye İstatistik Kurumu Antalya Bölge Müdürlüğü'nde görevli İbrahim Harmankaya, TÜİK olarak tarımsal faaliyetlerle ilgili zemin oluşturmak ve Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ileriki çalışmalarına destek olmak istediklerini vurguladı.

Bucak Ziraat Odası Başkanı Bilal Özel de sayım çalışmasının önemli olduğunu söyledi.

Tarım sayımı için son günün 31 Aralık olduğunu belirten Özel, "Her zaman üreticimizin çiftçimizin yanındayız. 31 Aralık'tan önce kesinlikle kayıtlarını yaptırsınlar. Sayım yaptırmayanlara 61 bin lira gibi bir cezası var." diye konuştu.

Kaynak: AA

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bucak'ta Genel Tarım Sayımı Başladı - Son Dakika

