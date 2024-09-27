Burdur'un Bucak ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan sürücünün kullandığı otomobilin, bir evin bahçesine düşmesi sonucu bir kişi yaralandı.
Polis, sürücüsü henüz belirlenemeyen 07 BFV 72 plakalı otomobili, ihbar üzerine Cumartesi Pazarı yakınında durdurmak istedi.
Polisin "dur" ikazına uymayan sürücünün kullandığı otomobil, Çavuşlar Mahallesi Tepecik Caddesi ile Akkonak Caddesi arasındaki bir evin bahçesine düşerek park halindeki otomobile çarptı.
Sürücünün kaçtığı kazada, otomobildeki Z.M.C. (19) yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerince Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Bucak'ta Kaçan Sürücü Kaza Yaptı - Son Dakika
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