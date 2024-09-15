Albayın kullandığı otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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Albayın kullandığı otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Albayın kullandığı otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Burdur'un Bucak ilçesinde 8. Komando Tugayı Komutan Yardımcısı Kıdemli Albay Sedat Öztürk'ün kullandığı otomobil kaldırıma çıkarak devrildi. Kazada Öztürk ve iki yakını yaralanırken, 86 yaşındaki kayınvalidesi Aysel Özkan hayatını kaybetti.

15.09.2024 23:47
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Burdur'un Bucak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 8. Komando Tugayı Komutan Yardımcısı Kıdemli Albay Sedat Öztürk ve iki yakını yaralanırken, 86 yaşındaki kayınvalidesi Aysel Özkan yaşamını yitirdi.

Bucak'ta Trafik Kazası: Albay ve İki Yakını Yaralandı, Kayınvalide Hayatını Kaybetti

ALBAYIN KULLANDIĞI OTOMOBİL DEVRİLDİ

Hatay Serinyol 8. Komando Tugayı Komutan Yardımcısı Piyade Kıdemli Albay Sedat Öztürk (50) idaresindeki 06 EGS 726 plakalı otomobil, Kızılkaya mevkisinde kaldırıma çarparak devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bucak'ta Trafik Kazası: Albay ve İki Yakını Yaralandı, Kayınvalide Hayatını Kaybetti

KAYINVALİDESİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, sürücü Sedat Öztürk'ün kayınvalidesi Aysel Özkan (86) yaşamını yitirdi, Sedat Öztürk ile kayınbiraderi Atilla Özkan (57) ve kayınbiraderinin eşi Necibe Özkan (49) yaralandı. Bucak Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Albayın kullandığı otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

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