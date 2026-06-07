Buğday Rekoltesinde Artış Bekleniyor - Son Dakika
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Buğday Rekoltesinde Artış Bekleniyor

Buğday Rekoltesinde Artış Bekleniyor
07.06.2026 17:44
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TZOB Başkanı Bayraktar, bu yıl buğday rekoltesinin 23 milyon tona yaklaşmasını bekliyor.

TÜRKİYE Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, "Yaklaşık 150 yılın en bereketli yağış dönemlerinden birini yaşandık. Bu durum özellikle hububat üretimine olumlu yansıdı. Bu yıl buğday rekoltesinin, 23 milyon tona yaklaşmasını bekliyoruz" dedi.

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde gerçekleşen dolu yağışından etkilenen tarım arazilerinde incelemede bulundu. İnceleme sonrası basın açıklaması yapan Bayraktar, "2025 yılında Türkiye genelinde 1011 doğal afet yaşandı. Kuraklık, don, dolu, sel ve hortum gibi birçok afet, üreticileri olumsuz etkiledi. 2026 yılına daha olumlu beklentilerle girdik. Yaklaşık 150 yılın en bereketli yağış dönemlerinden birini yaşandık. Bu durum özellikle hububat üretimine olumlu yansıdı. Bu yıl buğday rekoltesinin 23 milyon tona yaklaşmasını beklen bekliyoruz" diye konuştu.

25 BİN DEKARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ

Şemsi Bayraktar, bu yıl son dönemlerdeki sel ve dolu yağışları nedeniyle bazı bölgelerdeki tarım arazilerinin zarar gördüğünü belirterek, "Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde 5 Haziran Cuma meydana gelen dolu yağışı sonrası, ilk tespitlere göre yaklaşık 25 bin dekarlık alanda hububat üretimi zarar gördü. Ayçiçeği üretimimiz zarar gördü. Yonca alanlarımız zarar gördü" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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