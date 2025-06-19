Buğra Kavuncu: "Chp, Tekin Bingöl'ü Koruduğu Kadar Talat Paşa'yı Muhafaza Etmedi"

(TBMM) - İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, dün Meclis Genel Kurulu Divanındaki tartışmanın Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl'ün tarafsızlığına gölge düşürdüğünü söyleyerek, "Cumhuriyetin kurucu partisi olduğunu iddia eden bir parti, Meclis Başkanvekilini koruma refleksi gösterdiği kadar bu ülkenin şehitlerine ve Ermeni diasporasının iddialarını dile getiren milletvekiline dur deme cesaretini göstermeliydi. CHP, Tekin Bingöl'ü koruduğu kadar Talat Paşa'yı muhafaza etmedi" dedi.

Kavuncu, dün TBMM Genel Kurulu'nda TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl ile tartışmasının ardından Divan Katip Üyesi Yasin Öztürk'e verilen kınama cezasına ilişkin Mecliste basın toplantısı düzenledi. Kavuncu, şunları söyledi:

"CHP'nin seçmiş olduğu Meclis Başkanvekilinin ilk haftasıydı. Bütün siyasi partiler ilk hafta olması hasebiyle mümkün olduğu kadar yapıcı, anlayışlı bir ortam olması için de çaba sarf etti. Bütün bu anlayışlara rağmen tarafsız bir şekilde görevini yerine getirmesi gereken bir Meclis Başkanvekilini karşımızda göremedik. Elbette ki tecrübe gerektiren bir görevdir bu, tüzüğe hakimiyet gerektirir. Gördüğümüz bir başka net durum da hiçbir hazırlığın, çalışmanın olmadığıdır.

"Taraflı bir Meclis Başkanvekilinin yapacağı bir iştir bu"

Normalde bir başka ülkenin meclisinde George Aslan'ın konuşmasını sarf eden yabancı bir ülkenin milletvekili olsa Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı o milletvekiline beyanları üzerine ilgili ülkenin büyükelçisini Dışişlerine çağırır ve o ülkeye nota verilir. Bırakın kendi Meclisimizde bu ifadeleri, yurt dışındaki bir mecliste bile bu tür beyanları bizim kabul etmemiz mümkün değil. Aslında konu CHP'yi de bire bir ilgilendiren bir konudur. Zira CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanının yapmış olduğu bir anıtla ilgili yorumları üzerine bu tartışmalar çıkmıştır. Biz CHP sıralarından tek bir kelime duymadık. Tekin Bingöl kendisi Ankara Milletvekili, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanının yaptığı anıtın ne olduğunun bile farkında değil. Anıtın yapılma gerekçesini onun açıklamasıyla Sayın Mansur Yavaş'ın yaptığı açıklamanın da birbiriyle alakası yok.

Ermeni diasporasının tezlerini dün savundu George Aslan. Bununla ilgili de hiçbir müdahalede bulunmadı. Sözü kesilmedi, bu milletin gözünün içine baka baka 1915'le ilgili bizim şiddetle reddettiğimiz Ermeni soykırımını tekrarladı. Bununla alakalı da devlete, Talat Paşa'ya ağır hakaretlerde bulundu. Bütün bu süreç içerisinde Sayın Tekin Bingöl'ün ne bir müdahalesi oldu ne de sözünü kesme gibi bir tavrı oldu. Sonrasında bizim milletvekilimiz Şenol Sunat kürsüye çıktı. Haliyle hepimizin tepki gösterdiği bu konuşmaya da tepki gösterdi. 'Kabul etmiyoruz' dedi ve mikrofonu kesildi. Taraflı bir Meclis Başkanvekilinin yapacağı bir iştir bu. Bir milletvekili bu ülkenin tarihine, Türk tarihine hakaretler saydırıyor. Bu ülke için can vermiş Talat Paşa'ya siz 'katil' diyeceksiniz ve mikrofon sonuna kadar açık tutulacak, hiçbir tepki gösterilmeyecek. Ermenilerin bu iddialarını bu Mecliste hangi cüretle siz savunuyorsunuz? Hadi sizin ne olduğunuzu biliyoruz ama Atatürk'ün koltuğunda oturan bir Meclis Başkanvekili buna nasıl müdahale etmez? Buna müdahale etmediği gibi bizim milletvekilimiz konuya tepki gösterdiğinde mikrofonunu kapatmak nedir?

"Bir yerlerden talimat aldı diye yazacak kadar alçaklaşıyorlar"

Yasin Öztürk, Meclis Başkanvekilini uyarıyor. 'Sizi tarafsız olmaya davet ediyorum' diyor. O sırada ben dışarıdayım, Yasin Öztürk de telefonla beni arıyor. Bunu bile 'Bir yerlerden talimat aldı' diye yazacak kadar alçaklaşıyorlar. Bizler öyle vekilleriz ki kimseden tarihimize dil uzatılırsa talimat almayı beklemeyiz. Bunun üzerine Meclis ara veriyor ve sonra da kınama cezası veriliyor. Oylama sırasında MHP çekimser kaldı, AK Parti, DEM Parti ve CHP milletvekillerinin oylarıyla bu ceza verildi. Olan biten Tekin Bingöl'ün tarafsızlığına gölge düşürmüştür. Olan başka bir acı şey, Cumhuriyetin kurucu partisi olduğunu iddia eden bir parti, Meclis Başkanvekilini koruma refleksi gösterdiği kadar bu ülkenin şehitlerine ve Ermeni diasporasının iddialarını dile getiren milletvekiline dur deme cesaretini göstermeliydi. CHP, Tekin Bingöl'ü koruduğu kadar Talat Paşa'yı muhafaza etmedi. Kendi belediye başkanlarının yaptığı anıta sahip çıkmak yerine ilk haftası olan Meclis Başkanvekilinin oradaki tecrübesizliklerine sahip çıkmayı tercih ettiler. Makamlarda eğer taşıyabilecekseniz oturmalısınız.

"İçtüzüğün bize vermiş olduğu bütün hakları sonuna kadar kullanacağız"

Genel Başkanımız en sık 'bütünleşik muhalefet' tabirini kullanan genel başkan. Ancak geldiğimiz noktada biz bugün yaşadığımız duyguyu geçmişte de yaşadık. 'Muhalefete muhalefet edilmez' diyenlerin nasıl milletvekili transferlerinin, nasıl bir muhalif partiden bir başka muhalif partiye geçmenin önünü açtığını da gördük. Dolayısıyla artık gün geçtikçe bizim için anlamını yitiren bu cümle dün atılan adımla bir kez daha perçinlenmiş oldu. Biz İYİ Parti olarak bundan böyle içtüzüğün bize vermiş olduğu bütün hakları sonuna kadar kullanacağız. O kürsüde bu milletin geçmişine, şerefine, devlet adamlarımıza hakaret edilmesinin önüne geçeceğiz. Her kanun maddesinde gerekirse çıkacağız, sonuna kadar görüşlerimizi ifade edeceğiz."