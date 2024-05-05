Bugün 7 ilde sağanak yağış bekleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bugün 7 ilde sağanak yağış bekleniyor

Bugün 7 ilde sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, bugün Marmara'nın kuzey ve doğusu, Güney Ege kıyıları, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile 7 ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında 2-6 derece azalacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji, vatandaşları yağışlara karşı uyardı.

05.05.2024 09:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA)- Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son değerlendirmelerine göre, bugün Marmara'nın kuzey ve doğusu, Güney Ege kıyıları, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile 7 ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında 2-6 derece azalacağı tahmin ediliyor.

MGM verilerine göre, bugün yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Güney Ege kıyıları, Akdeniz, İç Anadolu (Çankırı hariç), Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya, Afyonkarahisar, Bolu, Düzce, Zonguldak, Tokat ve Ordu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

MGM, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında 2-6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağını bildirdi.

METEOROLOJİ, VATANDAŞLARI UYARDI

MGM, yağışların; Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeybatısı, Sivas, Ordu, Muş, Bitlis, Şırnak, Siirt ve Batman ile Diyarbakır'ın doğu, Erzurum'un batı çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı. Ayrıca rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğudan, Doğu Akdeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatıdan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: ANKA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Güneydoğu Anadolu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, İç Anadolu, Karadeniz, Güney Ege, Akdeniz, Marmara, Orta, Ege, Çevre, Hava Durumu, Doğa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bugün 7 ilde sağanak yağış bekleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:35 Türkiye’nin ticareti kestiği İsrail harekete geçiyor İşte atmayı düşündükleri 4 adım Türkiye'nin ticareti kestiği İsrail harekete geçiyor! İşte atmayı düşündükleri 4 adım
08:47 Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’ten iddianameye tepki: Faillerin korunup kollandığı açık, yazıklar olsun Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten iddianameye tepki: Faillerin korunup kollandığı açık, yazıklar olsun
03:29 Hayvanları Koruma Derneği’nde horoz dövüşü Baskınla yakalandılar Hayvanları Koruma Derneği'nde horoz dövüşü! Baskınla yakalandılar
02:54 Servis otoparkında yangın Minibüs ve otobüsler küle döndü Servis otoparkında yangın! Minibüs ve otobüsler küle döndü
00:21 Sinan Ateş iddianamesindeki tetikçiden tuhaf savunma: Bence onlar beni öldürmek için ateş etti Sinan Ateş iddianamesindeki tetikçiden tuhaf savunma: Bence onlar beni öldürmek için ateş etti
08:23 2 ilde göçmen kaçakçılarına operasyon 16 şüpheli yakalandı 2 ilde göçmen kaçakçılarına operasyon! 16 şüpheli yakalandı
02:55 1 Mayıs gösterilerinde polise saldıran 38 kişi tutuklandı 1 Mayıs gösterilerinde polise saldıran 38 kişi tutuklandı
01:37 Bingöl’de trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı Bingöl'de trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı
00:05 Al-Nassr, Cristiano Ronaldo’nun hat-trick yaptığı maçta Al-Wehda’yı 6-0 yendi Al-Nassr, Cristiano Ronaldo'nun hat-trick yaptığı maçta Al-Wehda'yı 6-0 yendi
23:53 Kahire’den sonuç çıkmadı Hamas ve İsrail heyeti ateşkes için yarın bir kez daha masaya oturacak Kahire'den sonuç çıkmadı! Hamas ve İsrail heyeti ateşkes için yarın bir kez daha masaya oturacak
23:15 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sinan Ateş cinayeti iddianamesine tepki gösterdi CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sinan Ateş cinayeti iddianamesine tepki gösterdi
23:06 Olayların faturası kesildi EuroLeague’den Fenerbahçe Beko’ya ceza Olayların faturası kesildi! EuroLeague'den Fenerbahçe Beko'ya ceza
22:34 Meteoroloji’den 18 şehre sarı kod uyarısı Meteoroloji'den 18 şehre sarı kod uyarısı
22:04 Kara yolunda kimseye aldırış etmeden çırılçıplak yürüdü Kara yolunda kimseye aldırış etmeden çırılçıplak yürüdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2024 10:07:47. #1.12#
SON DAKİKA: Bugün 7 ilde sağanak yağış bekleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement