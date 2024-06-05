Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde - Son Dakika
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Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yaptığı son değerlendirmelere göre, bugün yurt geneli hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 8-12 derece üstünde seyredecek. Öğle saatlerinde bazı bölgelerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

05.06.2024 09:44
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(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yaptığı son değerlendirmelere göre, bugün yurt geneli hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 8-12 derece üstünde seyredecek.

MGM verilerine göre, öğle saatlerinde Kastamonu'nun doğusu, Sinop'un güneyi, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Erzurum'un kuzey ve batısı, Erzincan ve Bayburt'un doğusu ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde - Son Dakika
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