Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde

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(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yaptığı son değerlendirmelere göre, bugün yurt geneli hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 8-12 derece üstünde seyredecek.

MGM verilerine göre, öğle saatlerinde Kastamonu'nun doğusu, Sinop'un güneyi, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Erzurum'un kuzey ve batısı, Erzincan ve Bayburt'un doğusu ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.