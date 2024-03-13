Geçtiğimiz Haziran ayında YouTube kanalında yayın yaparken Ekrem İmamoğlu ile ilgili yılan taklidiyle çok konuşulan sunucu Buket Aydın, dün akşam İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'u konuk ettiği programda kendi izleyicilerini bile isyan ettiren bir çıkışta bulundu.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı bir televizyon programında sunucunun ev kadınlarının AK Parti'ye oy verdiğine yönelik sözlerine verdiği yanıta tepki gösteren Aydın, "Bu çok sorunlu bir yaklaşım. Bir kadın olarak bu yaklaşımı kınıyorum. Niye çalışan kadınlar size mi oy veriyor? Ben ev kadını değilim ve oyum da size değil Ekrem Bey. Bunu da böyle söylemek isterim" dedi.
Buket Aydın'ın canlı yayındaki sözleri ise yayını takip eden kendi izleyicilerini bile isyan ettirdi. Sosyal medya üzerinden tepkisini gösteren çok sayıda izleyici "Kime oy vereceğin bizi hiç ilgilendirmiyor, neden yayında açıklıyorsun" yorumunda bulundu.
İşte o yorumlardan bazıları;
Son Dakika › Güncel › Buket Aydın'dan canlı yayında tepki çeken sözler: Bu arada oyum size değil Ekrem Bey - Son Dakika
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ANKA HABER AJANSI 13 MART ÇARŞAMBA GÜNDEMİ
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