Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, şehit ailesiyle bir araya geldi.
Koşansu, İlçe Garnizon Komutanı Üsteğmen Kazım Tüysüz ile beraber, şehit piyade er Zeki Yolcu'nun ailesini ziyaret etti.
Şehidin ailesiyle sohbet ederek taleplerini dinleyen Koşansu, daha sonra Kıbrıs Gazisi Abdülbaki Yolcu'yu ziyaret etti.
Koşansu, her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanında olduklarını iletti.
Son Dakika › Güncel › Bulanık Kaymakamı Koşansu'dan şehit ailesine ziyaret - Son Dakika
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