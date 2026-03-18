Bulanık\'ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi\'nin 111. yıl dönümü kutlandı

Muş'un Bulanık ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi.
Kent Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan programda saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmanın yapıldığı programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.
Programın ardından Kaymakam Ömer Övünç Koşansu ve beraberindekiler, Sarıpınar beldesinde şehidin ailesini ziyaret etti.
Programa İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Kazım Tüysüz, İlçe Emniyet Müdürü Engin Arli, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.