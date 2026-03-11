Denizli'de 4 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
Denizli'de 4 büyüklüğünde deprem

Denizli'de 4 büyüklüğünde deprem
11.03.2026 08:01
Denizli'nin Buldan ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi, derinliği 5,24 km.

Denizli'nin Buldan ilçesinde saat 07.42'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Buldan ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

DERİNLİĞİ 5,24 KİLOMETRE

Depremin 5,24 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Soner kılıç Soner kılıç:
    Son dakika mısın nesin neden itrail ile haberlerde yorumları kapatıyorsun milli konuları hep göz ardı ediyorsun senin mutlaka araştırılöan lazım ama mutlaka 0 0 Yanıtla
