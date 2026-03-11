DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 07.42'de merkez üssü Denizli'nin Buldan ilçesi olan 4 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 5,24 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, kısa süreli paniğe neden oldu. Deprem herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.
Denizli'nin Buldan ilçesi, önceki gün 5.1 büyüklüğünde depremle sallanmıştı.
Son Dakika › Güncel › Buldan'da 4 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
