Bülent Uygun, Marcus Sumudica\'ya tepki gösterdi

EMS Yapı Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında sahalarında Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından rakip takım teknik direktörü Marcus Sumudica'ya karşılaşmanın ardından yaptığı hareketlerden dolayı tepki gösterdi.

Uygun, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında üç günde bir maç oynadıklarını belirtti.

Hava şartlarının en zor olduğu mevsimde olduklarını aktaran Uygun, "Futbolcu kardeşlerimizin hepsi yani Türkiye liginde mücadele eden bütün futbolcular hem deplasmanlara gitmek, orada mücadele etmek, dönüp kendi evinde mücadele etmek zorunda kalıyor. O yüzden bütün takım futbolcularını canı gönülden kutluyorum." dedi.

Rakibi analiz ederek maça çıktıklarını aktaran Uygun, "Özellikle ikinci bölgede arkadaki buluşmalar ve ondan sonraki süreçte ona göre atacağımız final paslarıyla sonuca gitmeyi düşündük. Nitekim 2-0 gibi bir skoru yakaladık, sonrasında rakibimiz direncini artırarak tekrar beraberliği yakaladı." diye konuştu.

"Puanları paylaştık"

Uygun, Gaziantep FK'nin sadece futbolcularını kutladığını vurgulayarak, "Rakibimiz kazanabilirdi, çok iyi mücadele etti. Biz de kazanabilirdik ama puanları paylaştık. Şimdi önümüzde Bitexen Antalyaspor maçı var. Sivas akademiden 16-17 yaşındaki çocuklarla mücadele ettik. Koronadan çıkmış futbolcu kardeşlerimle mücadele ettik. Dolayısıyla çok zorlu bir süreçti ama üstesinden de sahada mücadele ederek gelmeye çalıştık. Futbolcularımı ayrıca tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Transfer o kadar kolay olmuyor"

Transfer çalışmalarının sorulması üzerine Uygun, şunları kaydetti:

"Tabi transfer yapmayı istiyoruz. Galatasaray maçından önce yaşadıklarımız, takım içerisinde göndermeyi düşünmediğimiz elemanlarımızdı. Zaten kadromuz çok kısıtlıydı. Transfer o kadar kolay olmuyor, devre arasında hiç kolay olmuyor. Ekonomik olarak çok güçlü olacaksınız ki çok büyük bonservisler vereceksiniz. Transfer yapmak için transfer yapmayı tercih etmiyorum. Dolayısıyla iyi adamlar, ihtiyaç sahibi olduğumuz mevkilerle ilgili çalışmalarımızı yöneticilerimiz yapıyor. Şu ana kadar izlediğim maç sayısı 300'ü buldu, yani futbolcu sayısı. Ülkedeki menajerler buldukları futbolcuları attıkları için, kendilerinin öyle bir yeteneği olmadığı için bizde mecburen eliyoruz, gözden kaçmasın diye ihtiyacımız olan mevkileri bulmaya çalışıyoruz. Düşündüğümüz futbolcuların kulüpleriyle belirli bir noktaya geldik. Onlarda iyi futbolcu oldukları için kulüpleri bırakmak istemiyor. Normal şartlarda bir transferimiz dün akşam uçağa binecekti, kulübü kiralık vermekten vazgeçti ve satmak istedi. Bu sefer almak için pazarlık başladı. Diğer görüştüklerimizle yarın tekrar bir görüşmemiz var. Bu akşam Amerika'dan arayacaklar onlarla hoca olarak görüşmem lazım, o görüşmeyi yapacağız. O yüzden biraz sabır, biraz destek."

"Benim futbolcuma parmağınla vurarak konuşamazsın"

Maçın ardından Gaziantep FK Teknik Direktörü Marcus Sumudica ile yaşadıklarının sorulması üzerine Uygun, "Aslında söylenecek çok söz oluyor ama biz futbol konuşarak iki şehrin, güzelliklerini konuşarak arasında sıkıntı çıkmasını engellemek lazım. Dolayısıyla o nasıl bir hata yaptığının farkındadır. O yüzden benim çokta muhatabım değil." dedi.

Rakip takım teknik direktörüyle ilgili çok yorum yapmak istemediğini vurgulayan Uygun, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Gidip benim futbolcuma parmağınla vurarak konuşamazsın. Konuşma hakkı da yok. Sen kendi futbolcuna da konuşamazsın da benim futbolcuma hiç konuşamazsın. Zaten saygı budur, teknik direktörde rakibe saygı budur. Bütün olaylarla ilgilenirsiniz, takımınızın taktiğidir, antrenmanıdır, her şeyiyle siz sorumlusunuzdur. Şehirden de siz sorumlusunuzdur, kendi futbolcundan da. Ama başkasının futbolcusuna bu şekilde yapmak futbol adabıma aykırıdır. 5 yıl boyunca Katar'da çalıştım, hiçbir zaman futbolcularım da dahil olmak üzere bir problem yaşamadım. Biz sessizliğimizi ve ağırbaşlılığımızı korumak zorundayız, çünkü bir camiayı, bir şehri temsil ediyoruz. Dolayısıyla onla alakalı kendi camiası karar verecektir. Benim futbolcuma asla, hiç kimse kim olursa olsun bu şekilde davranamaz. İş bitmiştir, maç bitmiştir gidip tebrik edersin, teşekkür edersin. Kendi futbolcuna bakarsın ve yoluna devam edersin, biz teknik direktörüz."