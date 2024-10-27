Siyasi istikrarsızlığın devam ettiği Bulgaristan'da, 2 yılda 7'inci kez seçim kararı alındı. Seçim nedeniyle Türkiye'de yaşayan Bulgar vatandaşların oy kullanması için Avcılar'da 2 okulda seçim sandığı kuruldu. Saat 07.00'de başlayan oy verme işleri saat 20.00'de sona erecek.
Son Dakika › Güncel › Bulgaristan'da 7. Seçim Sandıkları Avcılar'da Kuruldu - Son Dakika
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