Bulgaristan\'da düzenlenen Tatil ve Spa Expo 2024 fuarı açıldı

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da dünyanın üç kıtasından turizm sektörü temsilcilerini bir araya getiren "Tatil ve Spa Expo 2024" uluslararası fuarı açıldı.
İnter Expo Center fuar merkezinde Bulgaristan Turizm Bakanlığının desteği ile 40. kez düzenlenen fuarın bu yıl partner ülkesi Madagaskar oldu.
Fuarda, Avrupa, Afrika ve Asya'dan turizm şirketleri temsil ediliyor.
Ziyaretçiler İngiltere, Türkiye, Çin, Yunanistan, Sırbistan, Hindistan, Moğolistan, Mauritius, Maldivler, Dubai, Finlandiya ve diğer ülkelerin turizm ürünleriyle tanışma fırsatı bulacak.
Fuar katılımcıları, ulusal ve bölgesel kurullar, endüstri kuruluşları, tur operatörleri, acenteler, oteller, SPA ve sağlıklı yaşam merkezleri gibi turizm alanındaki çeşitli kesimlerin temsilcileriyle bir araya gelecek.
Bulgar turistlerin Türkiye'ye ilgisi
Fuarda Türkiye'ye tatil fırsatlarının tanıtıldığı stantlar ziyaretçilerin ilgisini çekti.
Türkiye'ye turist gönderen acente temsilcileri, Bulgar turistlerin ilgisinin gittikçe arttığını belirtti.
Fuarda Türkiye'nin turistik yerlerini tanıtan bir tur operatörü şirketi temsilcisi Sevgin Şükrü, geçen yıl yaz başı ve sonbaharda en büyük ilginin Kapadokya'ya olduğunu dile getirdi.
Edirne ve İstanbul'un ister hafta içi, ister hafta sonu Bulgarların en çok tercih ettiği kısa süreli tatil destinasyonları olduklarını belirten Şükrü, şunları söyledi:
"Bizim ağırlıklı olarak çalıştığımız bölgeler Ege, Anadolu ve Trakya. Bulgar turistler tarihi yerleri ve turistik tesisleri tercih eder. İyi hizmet gördüklerinde kedilerini daha da iyi hissediyorlar." dedi.
Bulgaristan'da yaklaşık 15 yıldır hizmet veren bir turizm acentesinde çalışan Zeliha Beani de "Bulgar turistlerin Türkiye'deki turistik bölgelere talep ve ilgilerine en iyi şekilde yanıt vermeye çalışıyoruz ve bu yoldan devam edeceğiz." diye konuştu.
Türkiye'de bir turizm acentesi ile ortak çalışan Danail Miltenov ise "Türkiye, Bulgar turistler için oldukça çekici bir destinasyon sayılır. Biz, şirket olarak kaliteli hizmetle Türkiye'yi iyi bir turistik destinasyon olarak sunmaya çalışıyoruz." dedi.
Fuarın ilk gününde ziyaretçilere yerel ve yabancı dans gösterileri de yapıldı.
15 Mart'a kadar sürecek fuarda farklı ülkelerin damak zevklerini tanıtan çeşitli etkinlikler de düzenlenecek.
Son Dakika › Güncel › Bulgaristan'da düzenlenen Tatil ve Spa Expo 2024 fuarı açıldı - Son Dakika
Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, Ankara'da ulaşım sorununu çözmek için 350 otobüsün onarım beklediğini ve otobüs duraklarında bekleme süresinin arttığını belirtti. Altınok, seçilmesi halinde havaalanı metrosunu hızlıca yapacağını ve Ankara'yı metro ağlarıyla öreceğini söyledi.
Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında evinde oynayacağı Altay müsabakasının hazırlıklarına antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Tuncay Şanlı yönetimindeki antrenman, dinamik ısınma, istasyon çalışması, taktik ve şut çalışmalarıyla gerçekleştirildi.
Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, Union SG maçı hakkında yaptığı açıklamada, ilk karşılaşmayı 3-0 kazandıkları için rehavete kapılmak istemediklerini söyleyerek, 'Yarın aynı iştahla, plana sadık kalarak, sahaya çıkıp turu geçmek istiyoruz' dedi.
Çaykur Rizespor'un oyuncusu Casper Hojer, Gaziantep FK maçı öncesinde yaptığı açıklamada, Galatasaray mağlubiyetini unutturmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Hojer, takımın iyi oyunculardan kurulu olduğunu ve iç sahada güçlerini göstererek çıkışlarını sürdürmek istediklerini belirtti. Ayrıca, taraftarlara da takıma destek çağrısında bulundu.
Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Karayer mevkisinde yapılan imar planı düzenlemeleriyle ilgili bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda, planların çözümünün hissedar olmadan gerçekleştirileceği vurgulandı.
Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirlerince Gazze'de çekilen fotoğraflardan oluşan 'İnsanlığın kanayan yarası Gazze' sergisi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde (KAEÜ) ziyarete açıldı. Sergide, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarından ortaya çıkan yıkım ve insanların yaşadığı zorlukların görüldüğü fotoğraflar yer alıyor. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Kemal Şamlıoğlu, serginin kıymetli ve özel olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.
TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, yönetimde kadın oranının artırılmasını ivmelendirmek amacıyla, kendi üyelerinden başlayarak iş dünyasını harekete geçirmek üzere çağrıda bulunduklarını belirtti. Türkiye'deki iş dünyası temsilcileri olarak yönetim kurullarında kadın temsilinin artırılması için bu alandaki ilerlemeyi artık hızlandırmak istiyoruz ve iş dünyasını harekete geçmeye davet ediyoruz.
Merkez Yıldırım, Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinde sabah saatlerinde etkisini gösteren ve hayatı olumsuz etkileyen şiddetli yağmur, zaman zaman yerini doluya bıraktı. O anlar saniye saniye amatör kameraya yansırken, yağan dolu vatandaşlara zor anlar yaşattı. - BURSA
Avcılar'da, Ambarlı Mahallesindeki köy içi meydanı düzenlemesi tamamlandı ve açılışı yapıldı. Meydana park alanı ve oyun yeri yapıldı. Açılış törenine Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli ve davetliler katıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?