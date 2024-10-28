Bulgaristan\'da GERB Erken Seçimi Kazandı

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Bulgaristan'da yapılan erken seçimi Batı yanlısı muhafazakar parti GERB kazandı. Son dört yılda yedinci kez sandığa gidilen ülkede istikrarlı bir hükümet kurulabileceğine dair beklentiler düşük.Bulgaristan'da yapılan erken seçimi Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) partisi kazandı. Eski Başbakan Boyko Borisov'un lideri olduğu merkez sağ partinin, henüz resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 26,1'ini alarak sandıktan birinci parti olarak çıktığı bildiriliyor.

Parlamentoda tek başına hükümet kurabilecek sandalye sayısına ulaşamayan GERB, 9 Haziran'daki seçimi de yüzde 24 oy alarak kazanmıştı. Ancak seçimlerin ardından yürütülen koalisyon görüşmelerinden sonuç çıkmaması üzerine geçici hükümet kurulmuştu.

Türklerin partisinde büyük oy kaybı

Bulgaristan Seçim Komisyonunun internet sitesinde, oyların yüzde 82'sinin sayımından sonra yayımlanan verilere göre, GERB gibi Batı yanlısı bir çizgiye sahip olan Değişime Devam Ediyoruz (PP) partisi yüzde 14,8 ile ikinci sırada yer alıyor. Rusya yanlısı Uyanış Partisi ise yüzde 13,8 ile üçüncü sırada.

Bulgaristan'daki Türk azınlığın partisi olarak bilinen Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH), aldığı yüzde 7 oranındaki oy ile altıncı sırada kaldı. HÖH'ün bir önceki seçimlerde oyu yüzde 17'ye yakındı.

Seçim Komisyonunun duyurduğu son verilere göre Bulgaristan Parlamentosuna dokuz parti girmeye hak kazanmış görünüyor.

Seçime katılım oranı yüzde 38

Bir süredir siyasi istikrarsızlık içinde olan Bulgaristan'da halk, dört yıldan kısa bir sürede yedinci kez sandığa gitti. Seçimlere ilginin düşük olduğu ülkede, 9 Haziran'da yapılan bir önceki seçimde yüzde 34 olan katılım oranı bu kez küçük bir artışla yüzde 38 oldu.

2020 yılında, ülkede düzenlenen yolsuzluk karşıtı kitlesel eylemlerin ardından Borisov hükümetinin düşmesinin ardından yapılan altı seçimde istikrarlı bir hükümet kurulamıştı. Siyasi uzmanlar, çok sayıda partinin parlamentoya girmeye hak kazandığı bu seçimin ardından da GERB liderliğinde uzun vadeli bir hükümet kurulmasının kolay olmayacağını dile getiriyor.

Yurt dışında en çok sandık Türkiye'de kuruldu

Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı, ülke dışında yaşayan Bulgar vatandaşların oy kullanımına dair istatistikleri de kamuoyuyla paylaştı. Buna göre Bulgaristan dışında en fazla vatandaşın yaşadığı ülke olan komşu Türkiye'de, çeşitli bölgelere 168 adet sandık kuruldu.