Bulgaristan'da GERB Erken Seçimi Kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bulgaristan'da GERB Erken Seçimi Kazandı

Bulgaristan\'da GERB Erken Seçimi Kazandı

Bulgaristan'da GERB partisi ile yapılan erken seçimde, istikrarlı hükümet kurma beklentileri düşük.

28.10.2024 10:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bulgaristan'da yapılan erken seçimi Batı yanlısı muhafazakar parti GERB kazandı. Son dört yılda yedinci kez sandığa gidilen ülkede istikrarlı bir hükümet kurulabileceğine dair beklentiler düşük.Bulgaristan'da yapılan erken seçimi Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) partisi kazandı. Eski Başbakan Boyko Borisov'un lideri olduğu merkez sağ partinin, henüz resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 26,1'ini alarak sandıktan birinci parti olarak çıktığı bildiriliyor.

Parlamentoda tek başına hükümet kurabilecek sandalye sayısına ulaşamayan GERB, 9 Haziran'daki seçimi de yüzde 24 oy alarak kazanmıştı. Ancak seçimlerin ardından yürütülen koalisyon görüşmelerinden sonuç çıkmaması üzerine geçici hükümet kurulmuştu.

Türklerin partisinde büyük oy kaybı

Bulgaristan Seçim Komisyonunun internet sitesinde, oyların yüzde 82'sinin sayımından sonra yayımlanan verilere göre, GERB gibi Batı yanlısı bir çizgiye sahip olan Değişime Devam Ediyoruz (PP) partisi yüzde 14,8 ile ikinci sırada yer alıyor. Rusya yanlısı Uyanış Partisi ise yüzde 13,8 ile üçüncü sırada.

Bulgaristan'daki Türk azınlığın partisi olarak bilinen Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH), aldığı yüzde 7 oranındaki oy ile altıncı sırada kaldı. HÖH'ün bir önceki seçimlerde oyu yüzde 17'ye yakındı.

Seçim Komisyonunun duyurduğu son verilere göre Bulgaristan Parlamentosuna dokuz parti girmeye hak kazanmış görünüyor.

Seçime katılım oranı yüzde 38

Bir süredir siyasi istikrarsızlık içinde olan Bulgaristan'da halk, dört yıldan kısa bir sürede yedinci kez sandığa gitti. Seçimlere ilginin düşük olduğu ülkede, 9 Haziran'da yapılan bir önceki seçimde yüzde 34 olan katılım oranı bu kez küçük bir artışla yüzde 38 oldu.

2020 yılında, ülkede düzenlenen yolsuzluk karşıtı kitlesel eylemlerin ardından Borisov hükümetinin düşmesinin ardından yapılan altı seçimde istikrarlı bir hükümet kurulamıştı. Siyasi uzmanlar, çok sayıda partinin parlamentoya girmeye hak kazandığı bu seçimin ardından da GERB liderliğinde uzun vadeli bir hükümet kurulmasının kolay olmayacağını dile getiriyor.

Yurt dışında en çok sandık Türkiye'de kuruldu

Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı, ülke dışında yaşayan Bulgar vatandaşların oy kullanımına dair istatistikleri de kamuoyuyla paylaştı. Buna göre Bulgaristan dışında en fazla vatandaşın yaşadığı ülke olan komşu Türkiye'de, çeşitli bölgelere 168 adet sandık kuruldu.

Kaynak: Deutsche Welle

Uluslararası İlişkiler, Bulgaristan, Politika, Hükümet, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bulgaristan'da GERB Erken Seçimi Kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

02:12 400 hektar alan kül oldu: Denizli’de 5 gündür süren orman yangını neden söndürülemedi 400 hektar alan kül oldu: Denizli'de 5 gündür süren orman yangını neden söndürülemedi?
23:16 Türkiye’de sakal ektiren Fransız, intihar etti Ameliyatı yapan kişi doktor bile değilmiş Türkiye'de sakal ektiren Fransız, intihar etti! Ameliyatı yapan kişi doktor bile değilmiş
22:59 Öfkeli hasta yakını o sözü duyunca bankodan doktorun üzerine atladı Öfkeli hasta yakını o sözü duyunca bankodan doktorun üzerine atladı
22:54 Yol ortasında ’İnsanlık ölmüş’ dedirten hareket Yol ortasında 'İnsanlık ölmüş' dedirten hareket
20:16 Netanyahu: Uzun vadeli hedeflerimiz İran’ı ortadan kaldırmak Netanyahu: Uzun vadeli hedeflerimiz İran'ı ortadan kaldırmak
10:36 30 ilimizde binlerce evden vergi alınacak 30 ilimizde binlerce evden vergi alınacak
10:28 Çeçen lider Kadirov, Moskova’daki üst düzey toplantı sırasında şınav çekti Çeçen lider Kadirov, Moskova'daki üst düzey toplantı sırasında şınav çekti
10:13 Kamu çalışanından 300 milyonluk vurgun Eski eşi ihbar edince yakayı ele verdi Kamu çalışanından 300 milyonluk vurgun! Eski eşi ihbar edince yakayı ele verdi
10:11 Kağıthane’de bıçakla iki kardeşi taciz etti: Açın kapıyı sizi seviyorum Kağıthane'de bıçakla iki kardeşi taciz etti: Açın kapıyı sizi seviyorum
09:51 Minik atlete ’’Yaşın küçük’’ diyip madalyasını vermediler Minik atlete ''Yaşın küçük'' diyip madalyasını vermediler
09:40 7 bin TL üstü ödemelerde kart şartı zorunlu Uymayanlar cezalandırılacak 7 bin TL üstü ödemelerde kart şartı zorunlu! Uymayanlar cezalandırılacak
09:33 Rıdvan Dilmen şampiyonluğun formülünü verdi Rıdvan Dilmen şampiyonluğun formülünü verdi
09:32 Yenidoğan çetesinin İstanbul’da dünyaya gelen bebeğe pasif ötanazi uyguladığı ortaya çıktı Yenidoğan çetesinin İstanbul'da dünyaya gelen bebeğe pasif ötanazi uyguladığı ortaya çıktı
09:27 Ünlü otomotiv firmasında büyük kriz Ünlü otomotiv firmasında büyük kriz!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2024 07:18:56. #1.12#
SON DAKİKA: Bulgaristan'da GERB Erken Seçimi Kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.