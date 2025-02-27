Bulgaristan'da Oylar Yeniden Hesaplanacak - Son Dakika
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Bulgaristan'da Oylar Yeniden Hesaplanacak

Anayasa Mahkemesi, Ekim 2024 seçimlerinde oyların yeniden hesaplanması için talimat verdi.

27.02.2025 17:16
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Bulgaristan'da Anayasa Mahkemesi, 27 Ekim 2024'te yapılan son genel seçimlerde oyların yeniden hesaplanmasına karar verdi.

Mahkemenin yazılı açıklamasında, çeşitli partilerden gelen itirazlar üzerine ülke genelinde örneklem olarak tekrar sayılan sandıkların yaklaşık yarısında uyumsuzluklar tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, bu nedenle tekrar hesaplama yapılması talebiyle Merkez Seçim Kuruluna talimat verildiği bildirdi.

Merkez Seçim Kurulundan yapılan açıklamada ise oyların tek tek yeniden sayılmayacağı, tutanaklar üzerinden yeniden hesaplama yapılacağı belirtildi.

Ekim 2024'teki erken genel seçimde oyların yüzde 3,99'unu alan ve yüzde 4'lük seçim barajına takılmamak için sadece 27 oya ihtiyaç duyan Veliçie (Yücelik) partisi yeniden sayım talebiyle Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.

Siyasi krizlerle boğuşan Bulgaristan'da son 4 yılda 7 genel seçim yapılırken, kurulan koalisyon hükümetleri kısa ömürlü olmuştu. Kasım 2024'teki son genel seçimin ardından uzun süre sonuçsuz kalan koalisyon pazarlıkları, Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) partisinin adayı Rosen Jelyazkov'un başbakanlığındaki azınlık hükümetinin 16 Ocak'ta parlamentoda güvenoyu almasıyla olumlu neticelenmişti.

Azınlık hükümetinde GERB partisine ilaveten eski Komünist Parti çizgisinde Rusya yanlısı siyaset yürüten Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) ve eski şovmen Slavi Trifonov'un lideri olduğu Böyle Bir Halk Var (İTN) Partisi temsil edilirken üyelerinin çoğunluğunu Türk ve Müslümanların oluşturduğu Demokrasi Hak ve Özgürlükler – DPS, hükümete dışarıdan destek veriyor.

Kaynak: AA

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