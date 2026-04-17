Bulgaristan'da Seçim İhlalleri: 360 Gözaltı

Bulgaristan İçişleri Bakanı Emil Dechev, 19 Nisan'da yapılacak erken genel seçimler öncesinde seçim yasasını ihlal ettikleri gerekçesiyle şu ana kadar 360 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Dechev, basına yaptığı açıklamada, ülke genelindeki emniyet birimlerini ziyaret ettiğini ve yöneticilerle görüştüğünü belirterek, oy satın alma girişimlerine karşı tüm birimlere tavizsiz davranmaları yönünde talimat verdiğini söyledi.

Ülke genelinde seçim ihlallerine ilişkin 2066 ihbar alındığını bildiren Dechev, 360 kişinin gözaltına alındığını kaydetti.

Dechev, insanların artık İçişleri Bakanlığının yeni yönetimine daha çok güvendiğini vurgulayarak, "Bir vatandaş yaptığı ihbarın ciddiye alınmayacağını düşünürse bunu bildirmez. İhbarların artması, güvenin arttığını ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.

Seçim sürecine ilişkin yasa ihlallerinde bulunanlara yönelik bazı önlemler aldıklarını ifade eden Dechev, "Uyarılarımıza rağmen seçimle bağlantılı suç işlemeye devam edenler için bazı sürprizlerimiz var." dedi.