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Bulgaristan'da Yeni Parlamento Oluşuyor

Bulgaristan'da 27 Ekim'de yapılan seçimde 8 parti mecliste yer alacak, GERB birinci oldu.

31.10.2024 14:19
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Bulgaristan'da Merkez Seçim Komisyonu (MSK), 27 Ekim'de yapılan erken genel seçimin ardından oluşacak 51'inci parlamentoda, 8 parti ve koalisyonun yer alacağını duyurdu.

Kayıtlı 6,6 milyon seçmenin bulunduğu ülkede, seçimde 19 siyasi parti ve 9 koalisyon yarıştı. Seçimde 2 milyon 570 bin seçmen oy kullandı.

Oy sayımının ardından resmi sonuçları açıklayan MSK, 240 sandalyeli mecliste 8 parti ve koalisyonun temsil edileceğini bildirdi.

Buna göre, merkez sağda eski Başbakan Boyko Borisov'un liderliğindeki GERB Partisi 69 milletvekili çıkararak açık farkla birinci oldu.

Mecliste, Değişime Devam-Demokratik Bulgaristan (PP-DB) İttifakı'nın 37, Rusya Yanlısı "Vızrajdane" (Yeniden Doğuş) Partisi 35, Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH)-Yeni Başlangıç Partisi 35, Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) 20, Hak ve Özgürlükler İttifakı (ASP) 19, Böyle bir Halk Var (İTN) 18, MECh (Kılıç) Partisi de 12 milletvekili ile temsil edilecek.

Bu arada Veliçie (Yücelik) Partisinin oy oranının yüzde 3,99'da kalarak yüzde 4 olan seçim barajını aşamadığı bildirildi. Veliçie lideri İvelin Mihaylov seçim sonuçlarını protesto edeceklerini açıkladı.

GERB Partisi Genel Başkanı Boyko Borisov, kendisinin başbakan adayı olacağını ve Rusya yanlısı Vızrajdane Partisinin dışında parlamentodaki diğer tüm siyasi güçler ile müzakerelere hazır olduğunu bildirdi.

Borisov, GERB Partisinin hükümet kuramaması durumunda diğer partilerin olası hükümet kurma girişimlerine destek vermeyeceğine vurgu yaptı.

PP-DB Eş Başkanı Kiril Petkov ise GERB Partisi ile koalisyon görüşmeleri öncesinde Boyko Borisov'un başbakan adayı olmaması ve diğer tüm siyasi güçlerin HÖH-Yeni Başlangıç Partisi ve bu partinin lideri Delyan Peevski'yi siyasetten izole etmelerini şart koştu.

Türk ve Müslümanların parlamentodaki temsili

Ülkedeki Türk ve Müslümanların genel olarak tercih ettiği HÖH Partisi seçim arifesinde ikiye bölünmüştü.

Seçime, partinin Kurucusu ve Onursal Başkanı Ahmet Doğan ve beraberindekiler Hak ve Özgürlükler İttifakı (ASP) olarak, Doğan'a karşı olan Delyan Peevski'nin destekçileri ise HÖH-Yeni Başlangıç Partisi adı altında katıldı.

ASP Başkan Yardımcısı ve Avrupa Parlamentosu Milletvekili İlhan Küçük, HÖH-Yeni Başlangıç oluşumunun koalisyon müzakerelerinde muhatap alınması durumunda ASP'nin müzakerelere katılmayacağını bildirdi.

Ahmet Doğan da GERB'in PP-DB ile koalisyon kurması durumuna ASP'nin dışarıdan destek verebileceğini belirtti.

HÖH-Yeni Başlangıç Lideri Peevski ise parlamentodaki grubunun ülkenin siyasi sürecinden uzaklaştırılmasına izin vermeyeceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Rumen Radev, milletvekillerin yemin töreninin de yapılacağı yeni parlamentonun ilk genel oturumu için tarih bildirecek.

Parlamentonun başkanlık divanının ve yönetim organlarının da seçilmesinin ardından partilerim temsilcileriyle müzakerelerde bulunacak Cumhurbaşkanı Radev'in seçimlerde en çok oyu alan GERB Partisine hükümeti kurma görevi vermesi bekleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bulgaristan'da Yeni Parlamento Oluşuyor - Son Dakika

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