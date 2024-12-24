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Bulgaristan'daki direnişin sembolü 'Türkan Bebek' Edirne'de anıldı

Direnişin sembolü Türkan Bebek unutulmadı

EDİRNE - Bulgaristan'ın Kırcaali şehrinde 1984 yılındaki asimilasyon girişimi sırasında çıkan olaylarda 17 aylıkken annesinin kucağında katledilen totaliter rejim döneminde direnişin sembolü haline gelip, 'Türkan bebek' olarak anılan Türkan Feyzullah, vefatının 40. yılında Edirne'de düzenlenen törenle anıldı.

Asimilasyonun 40'ıncı yıl dönümü dolayısıyla Trakya Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından Eski Göçmen Evleri olarak adlandırılan bölgede Türkan Feyzullah bebeğin adını taşıyan parkta düzenlenen anma töreni yoğun iştirakle gerçekleşti. Bulgaristan'dan çok sayıda soydaşın katıldığı anma töreninde, soydaş öğrencilerin 'Türkan Bebek' anısına okuduğu şiirler duygu dolu anlar yaşattı. Şiirlerin okunması sırasında duygu dolu anlar yaşandı.

Çelenk sunumu ile başlayan anma töreninde, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Edirne Valisi Yunus Sezer, yönetimlerin verdiği kararların en fazla masum insanları etkilediğini ve onların en büyük mağdurlarının aslında dünyadan hiç haberi olmayan çocuklar, yaşlılar ve masum insanların olduğunu aktardı.

"Türkan bebekleri unutmamamız lazım"

Türkan bebeğin de bu masumlardan birisi olduğuna değinen Vali Sezer, "Hepimizin ismini andıkça içimizi sızlatan ve kardeşlerimizin o dönemde yaşamış oldukları zulmü, eziyeti bizlere hatırlatan bir sembol olmuştur. Bugün Bulgaristan'la çok güzel ilişkilerimiz var, Bulgaristan'da çok güzel hamleler var ama tekrar aynı acıları yaşamamamız için bizim Türkan bebekleri unutmamamız lazım. Bizim milli değerlerimizi unutmamamız lazım. Bizi biz yapan değerleri bir kere daha bu sembol isimlerle beraber o tarihe dönerek hatırlamamız lazım. Daha kısa süre önce Suriye özgürlüğüne kavuştu, ama Aylan bebeği hiç unutmuyoruz. Denizin kıyısına vurmuş olan masum bir bebek boğulmuş ve kıyıya vurmuş. Bugün Suriye'den göç edenler dediğimiz zaman, oradaki zalim iktidarın yapmış olduğu katliamdan dolayı kaçanlar dediğimiz zaman, Aylan bebeği hiç unutmayacağız. Çünkü o da bir masum bir çocuktu ve yine aynı şekilde o masumiyeti bizim yüreklerimizi dağlamıştı o zaman" ifadelerine yer verdi.

Türk milletinin kültürüne, milli ve manevi değerlere sahip çıkmanın bedellerini hep acı bir şekilde ödediğini söyleyen Vali Sezer, Bu acı bedelleri ödememek için Türkan bebeklere, Aylan bebeklere sahip çıkılması ve onların hiçbir zaman unutulmaması, unutturulmaması gerektiğini ifade etti.

Son 10 yıldır dünyada gelişmekte olan bir sürü savaş olduğunu ve katliamlar yapıldığını söyleyen Trakya Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Cevat Güneş, bundan tam 40 sene önce Türkan bebeği Bulgaristan'daki totaliter baskıcı rejim dolayısıyla şehit verdiklerini belirtti.

"Dünyada olup bitene seyirci kalmıyoruz"

Türkan bebeğin Türklük için, Müslümanlık için, adı için ve birçok daha insani haklarını korumak için sessiz barışsal protesto esnasında annesinin kucağında şehit olduğunu hatırlatan Güneş, "2011 senesinden bu yana Suriye'de de bir savaş devam etmekteydi. Nihayetinde şimdilik son buldu gibi gözüküyor. Bizim ümidimiz Balkanlar'daki 1990 senesinden sonra oluşan barış ikliminin, genel demokrasinin diğer coğrafyalarda da vuku bulmasını temenni ediyoruz. Çünkü orada da bizim soydaşlarımız mevcut. Türk dünyası sadece bu o kadar ibaret değil, biz Suriye'de de varız orada Türkmen kardeşlerimiz de var. Azerbaycan'da var olduğumuz gibi, Gagavuzya'da var olduğumuz gibi, Kosova'da olduğumuz gibi, Sırbistan'da olduğumuz gibi. Bu minvalde bizim için oradaki insanlarla, Balkanlar'daki insanlar aynı kefede. Dünyada olup bitene seyirci kalmıyoruz. Filistin'de çocuklar ölüyorsa biz bunu onaylamıyoruz, bunları kınıyoruz.Geçmişi göz ardı etmeyip oradaki acılarımızı düzeltip geleceğe daha sağlam barış ve huzur içinde Bulgaristan'daki olayları görmek istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

"40 yıl unutmadık, 40 yıl hüzün içerisinde ağladık"

Bulgaristan Kızılağaç Belediye Başkanı Şinasi Süleyman, Türkan Bebeğin vefatını üzerinden 40 yıl geçtiğini ve o yılları unutmadıklarını ve 40 yıl hüzün içerisinde ağladıklarını aktardı. Şehitleri unutmadıklarını ve unutmayacaklarını belirten Süleyman, birlik ve beraberliği koruma çağrısında bulundu.

Konuşmaların ardından Bulgaristan'dan gelen soydaş öğrenciler şiirler okudu. Türkan bebek ve şehitler için dua edilmesinin ardından protokol üyeleri, soydaş öğrenciler ve vatandaşlar, Türkan Feyzullah'ın anısına yaptırılan heykele karanfil bıraktı.