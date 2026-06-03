Bulgaristan\'dan Çin ile İşbirliği Vurgusu

SOFYA, 3 Haziran (Xinhua) -- Bulgaristan Başbakan Yardımcısı Alexander Pulev, Çin ile işbirliğini güçlendirmeye kararlı olduklarını söyledi.

Yeni hükümetin Ekonomi, Yatırımlar ve Sanayi Bakanı olarak da görev yapan Pulev, salı günü başkent Sofya'da düzenlenen Bulgaristan-Çin Ticaret ve Yatırım İşbirliği Yuvarlak Masa Toplantısı'nda konuştu.

Çin'in Sofya Büyükelçiliği ve Bulgaristan İşverenler ve Sanayiciler Konfederasyonu tarafından ortaklaşa düzenlenen etkinlik, Bulgaristan'da yatırım yapmayı ve yerel iş ortakları bulmayı hedefleyen 20'den fazla Çinli şirket ile Bulgaristan'ın devlet kurumları ve iş dünyasından temsilcileri bir araya getirdi. Etkinlikle iki taraf arasında tatbiki işbirliği, yatırım fırsatları ve doğrudan iş etkileşimlerinin teşvik edilmesinin hedeflendiği bildirildi.

Pulev, "Hükümetimiz adına Çin Halk Cumhuriyeti ile işbirliğimizi güçlendirmek ve ilişkilerimizde yeni bir sayfa açma yönünde çok güçlü siyasi iradeye sahip olduğumuzu sizlere garanti edebilirim" dedi.

İki ülke arasındaki ticari ilişkilerde kaydedilen istikrarlı büyümeye dikkat çeken Pulev, "Ortak çabalarla doğrudan yatırımları teşvik etmek ve birçok alanda kazan-kazan temelinde işbirliği fırsatları aramak zorundayız" dedi.

Pulev, yeni hükümetin yatırımcılar için rekabetçi ve öngörülebilir bir ortam yaratmak amacıyla hedef odaklı adımlar attığını da ifade etti.

Çin'in Sofya Büyükelçisi Dai Qingli ise etkinlikte yaptığı konuşmada, bunun Bulgaristan'da yeni hükümetin geçen ay göreve gelmesinden bu yana iki ülke tarafından ortaklaşa düzenlenen ilk iş etkinliği olduğunu söyledi.

Dai, Çin ve Bulgaristan'ın yüksek teknolojili otomobiller, yüksek teknolojili imalat, kültür ve turizm ile tarım ürünlerinin işlenmesi gibi birçok alanda geniş bir işbirliği potansiyeline sahip olduğunu vurguladı.