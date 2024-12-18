Bulgaristan'dan Dezenfeksiyon Ücreti Uygulaması Türkiye'yi Etkiledi - Son Dakika
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Bulgaristan'dan Dezenfeksiyon Ücreti Uygulaması Türkiye'yi Etkiledi

Bulgaristan\'dan Dezenfeksiyon Ücreti Uygulaması Türkiye\'yi Etkiledi

Bulgaristan, 14 Mart 2023'te kaldırdığı dezenfeksiyon ücretini 16 Aralık'tan itibaren yeniden uygulamaya başlarken, Türkiye de Bulgaristan plakalı araçlardan girişte 80 lira ile 160 lira arasında ücret almaya başladı.

18.12.2024 17:51  Güncelleme: 17:55
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BULGARİSTAN'ın ülkeye giriş yapan araçlardan dezenfeksiyon ücreti adı altında 7 leva aldığı uygulamayı yeniden başlatması üzerine, Türkiye de Bulgaristan plakalı araçlardan ülkeye girişlerinde ücret almaya başladı.

Bulgaristan, 14 Mart 2023 tarihinde kaldırdığı kara sınır kapılarından dezenfeksiyon ücretini 16 Aralık'tan itibaren yeniden uygulamaya alarak, Türkiye'den ülkeye Edirne Kapıkule ve Hamzabeyli ile Kırklareli'nin Dereköy sınır kapılarından giriş yapan araçlardan 7 leva dezenfeksiyon ücreti almaya başladı. Bulgaristan'ın uygulamayı başlatması üzerine Türkiye de Bulgaristan plakalı araçların ülkeye girişlerinde bugünden itibaren dezenfeksiyon ücreti almaya başladı. Bulgar plakalı otomobillerden 80 lira, 3,5 ton ağırlığın üzerindeki araçlardan da 160 lira ücret alınıyor.

Haber-Kamera: Umut IŞIK/ EDİRNE,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bulgaristan'dan Dezenfeksiyon Ücreti Uygulaması Türkiye'yi Etkiledi - Son Dakika

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