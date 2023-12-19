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Bulgaristan'dan Türkiye'ye kaçak oto yedek parçası getiren şoföre hapis cezası talebi - Son Dakika
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Bulgaristan'dan Türkiye'ye kaçak oto yedek parçası getiren şoföre hapis cezası talebi

Bulgaristan'dan Türkiye'ye kaçak oto yedek parçası getirdiği gerekçesiyle hakkında dava açılan otobüs şoförü O.B.'nin 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi. İddianamede, sanığın eşyayı gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ülkeye sokmak suçundan cezalandırılması talep edildi.

Bulgaristan\'dan Türkiye\'ye kaçak oto yedek parçası getiren şoföre hapis cezası talebi
19.12.2023 - 16:25,
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Bulgaristan'dan Türkiye'ye kaçak oto yedek parçası getirdiği gerekçesiyle hakkında dava açılan otobüs şoförünün 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuksuz sanık O.B. hakkında hazırlanan iddianame, 1. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanık O.B'nin, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nda yer alan "eşyayı gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ülkeye sokmak" suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Bulgaristan'dan Türkiye'ye gelen O.B. yönetimindeki otobüste 72 kutuda oto yedek parçası ele geçirildiği aktarılan iddianamede, sanık O.B'nin ifadesine de yer verildi.

Sanık O.B, oto yedek parçalarının kendisine ait olmadığını, parçaları Ukrayna'da İgor adında birinin yüklediğini, yükü Türkiye'ye getirmesi karşılığında 50 avro aldığını öne sürdü.

Olay

Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapan O.B. yönetimindeki BX9334H plakalı otobüs, 14 Kasım'da Dereköy Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekiplerince şüphe üzerine hangar aramasına tabi tutulmuş, ekipler otobüste gizlenmiş halde 72 kutuda oto yedek parçası ele geçirmişti.

Gözaltına alınan şüpheli O.B, işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA
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