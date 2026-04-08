Bulgaristan Erken Seçimlere Gidiyor

08.04.2026 15:21
Bulgaristan, 19 Nisan'da erken seçimlere hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Radev, yeni partisiyle katılacak.

(ANKARA) - Bulgaristan, 19 Nisan'da son beş yıldır sekizinci kez sandık başına gidecek. Cumhurbaşkanı Rumen Radev, bir süre önce görevinden ayrılarak erken genel seçimlere İlerici Bulgaristan Partisi'nin lideri olarak katılacak.

Son beş yılda sekizinci kez sandığa gitmeye hazırlanan Bulgaristan'da seçim süreci, siyasi istikrarsızlık ve sık hükümet değişiklikleri nedeniyle yakından izleniyor. Bulgaristan'ın ocak ayında seçimlere katılmak üzere görevinden istifa eden eski Cumhurbaşkanı Radev, medyaya yaptığı açıklamada yeni kurduğu İlerici Bulgaristan partisinin 19 Nisan'daki erken seçimlerde beklediği zaferin "Romen modeli" olarak adlandırdığı bir durum nedeniyle tehlikeye girebileceğini öne sürdü.



Romanya'da 2025'te Calin Georgescu'nun seçim zaferinin, Romanya Anayasa Mahkemesi tarafından yabancı müdahale (Rusya etkisi) gerekçesiyle iptal edilip seçimin yeniden yapılmasına karar verilmesine atıf yapan Radev, Bulgaristan'da da benzer şekilde dış müdahale iddialarının seçim sonuçlarını tartışmalı hale getirmek veya geçersiz kılmak için kullanılabileceği uyarısında bulundu. 2016'dan bu yana cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Radev, daha önce yaptığı açıklamalarda siyasi sistemde reform ihtiyacını vurgulamıştı.

Seçim sürecinde dikkati çeken bir diğer unsur ise Türkiye'de yaşayan Bulgaristan vatandaşlarının rolü. Çifte vatandaşlığa sahip seçmenlerin sayısının 300 binin üzerinde olduğu tahmin edilirken seçim yasasında yapılan düzenlemeler kapsamında Türkiye'de kurulacak sandık sayısının düşürülmesi, seçmen erişimi ve katılım oranlarına ilişkin tartışmaları muhalefetin gündemine getirdi.
Kamuoyu yoklamalarında ülkede birinci parti konumuna yükselen İlerici Bulgaristan Partisi'nden, Radev destekçisi eski İçişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ivan Demerdzhiev, seçimlerden önce Türkiye'deki temaslarının ardından ANKA Haber Ajansı'na verdiği röportajda, Bulgaristan'daki siyasi yapıya yönelik sert eleştirilerde bulunmuş, ülkedeki mevcut sistemin "oligarşik ve mafyatik etkiler altında olduğu" yönündeki görüşlerini dile getirmişti.
Kaynak: ANKA

