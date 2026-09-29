Bulgaristan, Georgiev'e giriş yasağını provokatif bulup Sofya maslahatgüzarını çağırdı

Bulgaristan, Bulgaristan Parlamentosunun Yurt Dışındaki Bulgarlara Yönelik Politikalar Komisyonu Başkanı Angel Georgiev'in 27 Eylül'de Kuzey Makedonya'ya girişine izin verilmemesi nedeniyle bu ülkenin Sofya Maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Bulgaristan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 27 Eylül'de Georgiev'in, ertesi gün Kuzey Makedonya'nın doğusundaki Koçani şehrinde Bulgaristan vatandaşı İva Mihaylova hakkında görülen davanın duruşmasına, Bulgaristan parlamento heyetinin üyesi olarak katılmak amacıyla ülkeye gitmek istediği belirtildi.

???????Georgiev'in önceki aylarda aynı amaçla Kuzey Makedonya'ya sorunsuz giriş yaptığına işaret edilen açıklamada, Dışişleri Bakanlığına çağrılan Kuzey Makedonya'nın Sofya Maslahatgüzarı ile yapılan görüşmede, bu kez Georgiev'in ülkeye girişine izin verilmemesinin gerekçeleri hakkında açıklama istendiği bildirildi.

Açıklamada, Bulgaristan tarafının, Kuzey Makedonya'nın bu yaklaşımını "provokatif" olarak değerlendirdiği ifade edildi.