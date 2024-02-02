Bulgaristan Hükümeti, Eski Kral Simeon Sakskoburgotski ve Kız Kardeşine Tazminat Ödeyecek

Bulgaristan hükümeti, ülkenin eski kralı Simeon Sakskoburgotski ve kız kardeşi Mariya-Luiza Hrobok'a 1 milyon 636 bin avro tazminat ödenmesini onayladı.
Hükümet, Bulgaristan'da 14 yıl önce çarlık ailesine ait oldukları iddiasıyla mahkeme yoluyla devletten birçok mülkünü geri alan Sakskoburgotski'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde (AİHM) açtığı davayı 3 ay önce kazandığını hatırlattı.
Başbakanlıktan yapılan açıklamada, AİHM'in kararı doğrultusunda Sakskoburgotski ve Hrobok'a 1 milyon 636 bin avro tazminatın ödeneceği fakat yerel mahkemede devam eden miras davasında ikilinin aleyhine karar çıkması durumunda söz konusu tazminatın devlete zorunlu olarak iade edileceği aktarıldı.
Hükümet, şimdilik AİHM kararının gereğini zorunlu olarak yerine getireceğini ve tazminatın ödeneceğini bildirdi.
Simeon Sakskoburgotski kimdir?
Bulgaristan'ın 1943-1946 döneminin eski Kralı olan Simeon Sakskoburgotski, 2001-2005 döneminde Ulusal Yeniden Doğuş ve Yükseliş Hareketi (NDSV) Partisinin lideri olarak ülkenin başbakanı olmuştu.
Eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) Kızıl Ordusu'nun 9 Eylül 1944'te Bulgaristan'ı işgalinden sonra SSCB denetimli referandumda devlet yapısının çarlıktan halk cumhuriyetine dönüştürülmesi üzerine Sakskoburgotski, ailesiyle sürgüne yollandı.
Türkiye, Mısır ve İspanya'da sürgünde yaşayan Sakskoburgotski, 2001'de Bulgaristan'a döndükten sonra siyasete katıldı.
Kurduğu, Ulusal Özgürlük ve Yükseliş Hareketi (NDSV) Partisinin lideri olarak 2001-2005 döneminde ülkenin başbakanı olan Sakskoburgotski bu dönemde toplam değeri 600 milyon avro olarak gösterilen, ailesine ait olduğu iddia ettiği çeşitli mülklerin iadesi için çok sayıda dava açmıştı.
Miras düşkünlüğünün siyasi ideallerinden üstün olduğu iddiaları üzerine başbakanlık dönemi sonrası açtığı tazminat davalarını tek tek kaybetmeye başlayan Sakskoburgotski'nin 1944 sonrası kamulaştırılmış bazı mülklerinin ailesine iadesiyle ilgili davaları halen sürüyor.
Şeyma Subaşı ile 3 gün 3 gece düğün yaptıktan 5 ay sonra boşanan Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi, yeni bir aşka yelken açtı.
İstanbul Sultangazi'de evlenmek için para bulamadıklarını bahane eden bir çift, tabancayla bir kuyumcuyu soymaya çalıştı. Esnafın müdahalesiyle etkisiz hale getirilen şüpheliler polise teslim edildi. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.
Sosyal medyada 'Diyarbakırlı Ramazan Hoca' olarak tanınan Ramazan Pişkin'in öldürülmesine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Katil zanlısı Erkan B.'nin Pişkin'i tanıdığı ve çay ocağına gidip hiçbir şey söylemeden göğsünden 3 kez bıçakladığı öğrenildi. Erkan B.'nin babasının Ramazan Pişkin'in çay ocağına yakın bir yerde iş yerinin bulunduğu ve iki kişinin birbirlerini bu sebeple tanıdığı belirlendi.
İzmir'de aracına aldığı kişi tarafından silahla yaralanan ve hastanede hayatını kaybeden taksi şoförü Oğuz Erge'nin cenazesi, Aydın'a götürülerek son yolculuğuna uğurlandı. Olayla ilgili konuşan bir komşu, zanlının cinayetin ardından cep telefonundan Erge'nin kızını arayarak "Baban kan kaybından ölecek, ambulansı ara" dediğini söyledi.
Uzun bir süredir hastanede tedavi gören Yazar Alev Alatlı, 79 yaşında hayatını kaybetti.
Bursa'da çöp evde bakımsız halde bulunan çocuğun teyzesi, 30,5 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada tahliye edildi. Mahkeme heyeti, sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.
Sakarya'da bir eğlence mekanında çalışan kadın, erkek arkadaşı tarafından evinde silahla vurularak öldürüldü. Kadını eğlence mekanında çalışmasına karşı olduğu için öldürdüğü öğrenilen şahıs, cinayeti işledikten sonra karakola giderek teslim oldu.
İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde taksici Oğuz Erge'nin "üşümesin" diyerek aracına aldığı D.A. tarafından öldürülmesinin yankıları sürüyor. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Cumhur İttifakı ortaklarından Büyük Birlik Partisi lideri Mustafa Destici, taksici cinayetine atıfta bulunarak "Biz sadece şu 3 suç için idam cezası olmasını istiyoruz" dedi.
Son Dakika › Güncel › Bulgaristan Hükümeti, Eski Kral Simeon Sakskoburgotski ve Kız Kardeşine Tazminat Ödeyecek - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?