Bulgaristan'ın Şabla kıyısında bulunan İHA'da 'Şahi' yazısı olduğu belirtildi

Bulgaristan'ın Karadeniz kıyısında, Şabla kenti yakınlarında insansız hava aracı (İHA) bulundu.

Şabla??????? Belediye Başkanı Mariyan Jechev, basına yaptığı açıklamada, sahilde yürüyüş yapan bir kişinin kıyıdaki İHA'yı fark ederek yetkililere haber verdiğini söyledi.

Uzman ekiplerin İHA'yı incelediğini belirten Jechev, "İHA'nın denizden kıyıya vurduğu tahmin ediliyor. Üzerinde 'Şahi' yazısı bulunuyor." dedi.