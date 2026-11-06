Bulgaristan'ın Şabla kıyısında bulunan İHA'da 'Şahi' yazısı olduğu belirtildi - Son Dakika
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Bulgaristan'ın Şabla kıyısında bulunan İHA'da 'Şahi' yazısı olduğu belirtildi

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Bulgaristan'ın Karadeniz kıyısında, Şabla yakınlarında bir insansız hava aracı (İHA) bulundu. Şabla Belediye Başkanı Mariyan Jechev, sahilde yürüyüş yapan bir kişinin fark ettiği İHA'nın uzman ekiplerce incelendiğini ve üzerinde 'Şahi' yazısı bulunduğunu söyledi.

Bulgaristan'ın Karadeniz kıyısında, Şabla kenti yakınlarında insansız hava aracı (İHA) bulundu.

Şabla??????? Belediye Başkanı Mariyan Jechev, basına yaptığı açıklamada, sahilde yürüyüş yapan bir kişinin kıyıdaki İHA'yı fark ederek yetkililere haber verdiğini söyledi.

Uzman ekiplerin İHA'yı incelediğini belirten Jechev, "İHA'nın denizden kıyıya vurduğu tahmin ediliyor. Üzerinde 'Şahi' yazısı bulunuyor." dedi.

Kaynak: AA
İnsansız Hava AracıBulgaristanKaradenizGüncelDünyaSon Dakika

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