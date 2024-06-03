Bulgaristan Türklerine seçim çağrısı - Son Dakika
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Bulgaristan Türklerine seçim çağrısı

Bulgaristan Türklerine seçim çağrısı

Bulgaristan'da düzenlenecek genel seçim ve Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri için Türkiye'de yaşayan Bulgaristan Türklerine sandığa gitmeleri çağrısında bulunuldu. Bulgaristan seçimleri için Türkiye'de 166 sandık kurulacak. Trakya Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Cevat Güneş, Bulgaristan'da yaşayan Türklerin haklarının korunması açısından seçimlere katılımın önemli olduğunu belirtti. Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Trakya Bölge Temsilcisi Güner Çetin ise seçimlerin önemine vurgu yaparak, herkesin demokratik hakkını kullanarak sandığa gitmesi gerektiğini söyledi.

03.06.2024 11:09
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GÖKHAN ZOBAR/SÜLEYMAN COŞKUN BOZYEL - Bulgaristan'da 9 Haziran'da düzenlenecek genel seçim ve Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri için Türkiye'de yaşayan Bulgaristan Türklerine sandığa gitmeleri çağrısında bulunuldu.

Bulgaristan'da 9 Haziran Pazar günü yapılacak seçimler için Türkiye'de 166 sandık kurulacak.

Trakya Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Cevat Güneş, Bulgaristan seçimleri için Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşları oy kullanmaya davet etti.

Güneş, AA muhabirine, Bulgaristan'da yaşayan Türklerin haklarının korunması açısından seçimlere katılımın önemli olduğunu söyledi.

Türkiye'de ikamet eden Bulgaristan Türklerinin Trakya illeriyle, Bursa, İstanbul ve İzmir'de yoğun olarak yaşadığını belirten Güneş, oy kullanma hakkı olan vatandaşlardan sandığa gitmelerini istedi.

Bulgaristan'ın son yıllarda yoğun bir seçim temposu yaşadığını ifade eden Güneş, şunları kaydetti:

"Çifte vatandaşlar bundan önceki seçimlerde olduğu gibi 9 Haziran'daki seçimlerde de sandığa giderek demokratik haklarını kullansınlar ve iradelerini sandığa yansıtsınlar. Türkiye'de halihazırda yaşayıp Bulgaristan'da akrabaları yaşayan, evi olan, sosyal ve kültürel bağları olan kişiler oradaki haklarından muzdarip kalmasınlar. Bunun için sandığa gitmeleri şart. Göçmenlerin yaşadığı bazı sıkıntılar mevcut. Bu sıkıntılar hemen aşılabilecek olmasa da bunların çözülmesi için Bulgaristan'daki siyasi partilerin bize destek çıkmasını ümit ediyoruz. Parlamentonun bizi yok saymamasını, eksik olan haklarımızı sağlamasını ve bunlara yönelik kanun çıkartmasını arzu ediyoruz. Biz Bulgaristan'da bir hükümetin kurulması ve daimi olmasını istiyoruz. İstikrar her zaman bizim soydaşımıza fayda sağlamıştır."

"Herkes demokratik hakkını kullansın"

Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Trakya Bölge Temsilcisi Güner Çetin de Bulgaristan'ın yeni dönemdeki parlamentosunun belirleneceğini dile getirdi.

Seçimlerin önemine vurgu yapan Çetin, "Gelecek için, çifte vatandaşlar ve Bulgaristan'da yaşayan vatandaşlar için bu seçim önemli. Herkes demokratik hakkını kullanarak sandığa gidip oy kullansın." dedi.

Çetin, seçimlerde HÖH'ün Bulgaristan'da hükümet ortağı olacağına inandığını ifade etti.

Türkiye'de ikamet eden çifte vatandaşlar için seçim öncesi dilekçe toplayarak sandıkların açılmasını sağladıklarını anlatan Çetin, şöyle devam etti:

"Trakya genelinde 32 sandık kurulacak. Seçimde buralarda olan tüm çifte vatandaşlarımızı oylarını kullanmaya davet ediyoruz. Haklarımızın korunması, Bulgaristan Cumhuriyeti'nin eşit haklara sahip vatandaşı ve Avrupa Birliği'nin eşit haklara sahip vatandaşı olmamız için oylarımızı kullanmalıyız. Oylarımıza sahip çıkmalıyız. Bulgaristan'dan emekli olan ve Türkiye'de yaşayan vatandaşlarımızın hakları için, gençlerimizin hakları için, en önemlisi Bulgaristan'da yaşayan Türk soydaşlarımız için bu seçimlere destek vermemiz gerekiyor. Onların bizlere ihtiyaçları var."

Kaynak: AA

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