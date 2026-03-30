Bulgaristan ve Ukrayna'dan Tarihi Anlaşma

Bulgaristan Başbakanı Andrey Gyurov ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkeleri adına 10 yıllık ikili güvenlik anlaşması imzaladı.

Hükümetin Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre Gyurov, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Zelenskiy ile yaptığı görüşmenin ardından, "Ukrayna'yı desteklemeye ve Avrupa Birliği ile NATO'daki ortak geleceğimize doğru birlikte ilerlemeye devam edeceğiz." dedi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gyurov, imzalanan 10 yıllık ikili güvenlik anlaşmasının Avrupa-Atlantik güvenliğine katkı sağlayan bir adım olduğunu belirtti.

Gyurov ayrıca Bulgaristan'ın NATO'nun Ukrayna Öncelikli İhtiyaçlar Listesi (PURL) programına katkısını onayladığını, söz konusu katkının NATO'nun savunma kapasitesini artırdığını ifade etti.

Dikey Doğalgaz Koridoru projesine ve Dedeağaç (Aleksandropolis) ile Odesa kentleri arasındaki demir yolu bağlantısına dikkati çeken Gyurov, bunların aynı zamanda NATO'nun doğu kanadının güvenliğini de sağlayan çok önemli projeler olduğunu belirtti.

Karadeniz bölgesindeki güvenliğin önemine de değinen Gyurov, Ukrayna'nın saldırıları etkili şekilde nötralize etme, kritik altyapıyı koruma ve denizcilik özgürlüğünü sağlama konusundaki kapasitesini yüksek takdirle değerlendirdiğini ifade etti.

Gyurov ayrıca Bulgaristan'ın Ukrayna'ya yalnızca mevcut zor zamanlarda değil, ülkenin yeniden inşasında da ortak olacağını belirterek, bilimsel araştırmalar, teknoloji transferi ve savunma sanayi gibi alanlarda iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi gerektiğine dikkati çekti.