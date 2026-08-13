YENİ Partili Bulut\'tan Silivri Cezaevi\'nde tutuklu ziyaretleri

(ANKARA) - YENİ Parti Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, Oya Tekin, Celal Tekin, Fatma Hürriyet Kaplan, Rıza Akpolat ve Özlem Akyılmaz'ı ziyaret etti.

Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve eşi Celal Tekin, İzmit Belediye Başkanı Fatma Hürriyet Kaplan, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve danışman Özlem Akyılmaz ile görüştü.

Bulut, "Hepsinin sizlere selamı var" ifadelerini kullandı.