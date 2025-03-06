Burat, Jiangsu Eyalet Halk Kongresi'nde - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Burat, Jiangsu Eyalet Halk Kongresi'nde

Burat, Jiangsu Eyalet Halk Kongresi\'nde

Doç. Dr. Sinan Burat, Jiangsu Eyalet Halk Kongresi'ne davet edilerek Çin'de yabancı bir uzman olarak katıldı.

06.03.2025 15:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NANJİNG, 6 Mart (Xinhua) -- 14. Jiangsu Eyalet Halk Kongresi'nin 19 Ocak'ta düzenlenen üçüncü oturumunun açılış konferansına Rusya, Hollanda, Almanya, Güney Kore, Türkiye, İngiltere ve diğer ülkelerden yedi yabancı konuk davet edildi. Bunlar arasında, Jiangsu'nun merkezi Nanjing'de bulunan Güneydoğu Üniversitesi Mimarlık Uluslararasılaştırma Tanıtım Fakültesi'nden Doçent Dr. Sinan Burat da bulunuyor. Jiangsu Eyaleti'nin "İki Toplantı'sına" ilk kez katılan Burat, Çin'de çalışan yabancı bir uzman olarak bu toplantılara davet edilmesinin Çin'in açıklığının göstergesi olduğunu söyledi.

Burat, "Heyecanlıyım, çünkü Çin'in yönetim aşamalarına tanıklık ediyorum. Ayrıca farklı bölgelerin fikirlerinin nasıl bir araya getirildiğini de merak ediyorum" dedi.

Ankara Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü'nden mezun olan Burat, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde Kentsel Tasarım alanında yüksek lisans, Şehir Planlama alanında ise doktora derecesini tamamladı. Burat, 2000-2009 arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak çalıştı. 2009-2022 yıllarında ise Mersin Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan Burat, 2016-2022 döneminde aynı üniversitede mimarlık fakültesi dekan yardımcılığı görevini yürüttü.

Çok sayıda hayata geçirilmiş tasarım projesi bulunan Burat, çeşitli belediyelere de danışmanlık yaptı. Burat, 2021-2022 yıllarında Mersin Büyükşehir Belediyesi için Türkiye'de kentsel yeşil alanlara özel ilk stratejik plan olan Açık ve Yeşil Alanlar Stratejik Eylem Planı'nın hazırlanmasını koordine etti. Başlıca araştırma konuları arasında kentsel yeşil alanlar ve peyzaj yer alan Burat, özellikle iklim uyumu, yaban hayatı ve biyoçeşitlilik planlaması ve tasarımı ile kültür ve doğa uçurumunun kapatılması konularına odaklanıyor.

Burat, Güneydoğu Üniversitesi Uluslararası İşbirliği Ofisi aracılığıyla 14. Jiangsu Eyalet Halk Kongresi'nin üçüncü oturumunun açılışına katılabileceğini öğrendi. Açılış toplantısının ardından Burat ve diğer yabancı konuklar, Jiangsu Eyalet Halk Kongresi Başkan Yardımcısı Zhou Guangzhi ile derinlemesine bir görüşme gerçekleştirme fırsatı elde etti.

Burat'ın Nanjing'in eskiyen konut binaları ve mevcut yapı stokuna dair endişeleri bulunuyor. Jiangsu'nun kalkınacağına olan güvenini dile getiren Burat, bunun bütün olarak Çin'in ekolojik uygarlık hedefine örnek teşkil etmesi temennisinde bulundu.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Kültür, Güncel, Eğitim, Çevre, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Burat, Jiangsu Eyalet Halk Kongresi'nde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:45 Papa Francis’ten haber var Hastaneden sesli mesaj gönderdi Papa Francis'ten haber var! Hastaneden sesli mesaj gönderdi
22:52 Suriye’de çatışmalar şiddetlendi Ordu teyakkuzda, sokağa çıkma yasağı ilan edildi Suriye'de çatışmalar şiddetlendi! Ordu teyakkuzda, sokağa çıkma yasağı ilan edildi
22:42 Fenerbahçe, Glasgow Rangers’a 3-1 mağlup oldu Fenerbahçe, Glasgow Rangers'a 3-1 mağlup oldu
21:56 Trump’tan Zelenskiy’e bir darbe daha: 240 bin kişiyi gönderecek Trump'tan Zelenskiy'e bir darbe daha: 240 bin kişiyi gönderecek
17:28 Ece Gürel’in bulunduğu sırada üzerindeki kıyafetler incelenecek Ece Gürel'in bulunduğu sırada üzerindeki kıyafetler incelenecek
09:25 4 gün sonra bulunan Ece Gürel’in eşi klip paylaştı, sonra hesabını korumaya aldı 4 gün sonra bulunan Ece Gürel'in eşi klip paylaştı, sonra hesabını korumaya aldı
09:19 Euro uçuşa geçti Ardı ardına rekor kırıyor Euro uçuşa geçti! Ardı ardına rekor kırıyor
09:13 Şampiyonlar Ligi’nde geceyi sarsan maç Şampiyonlar Ligi'nde geceyi sarsan maç
09:01 Demet Özdemir’den yeni imaj Görenler mest oldu Demet Özdemir'den yeni imaj! Görenler mest oldu
08:53 Akaryakıt fiyatları için çifte müjde Akaryakıt fiyatları için çifte müjde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2025 01:07:53. #7.13#
SON DAKİKA: Burat, Jiangsu Eyalet Halk Kongresi'nde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.