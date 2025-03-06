Burat, Jiangsu Eyalet Halk Kongresi\'nde

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NANJİNG, 6 Mart (Xinhua) -- 14. Jiangsu Eyalet Halk Kongresi'nin 19 Ocak'ta düzenlenen üçüncü oturumunun açılış konferansına Rusya, Hollanda, Almanya, Güney Kore, Türkiye, İngiltere ve diğer ülkelerden yedi yabancı konuk davet edildi. Bunlar arasında, Jiangsu'nun merkezi Nanjing'de bulunan Güneydoğu Üniversitesi Mimarlık Uluslararasılaştırma Tanıtım Fakültesi'nden Doçent Dr. Sinan Burat da bulunuyor. Jiangsu Eyaleti'nin "İki Toplantı'sına" ilk kez katılan Burat, Çin'de çalışan yabancı bir uzman olarak bu toplantılara davet edilmesinin Çin'in açıklığının göstergesi olduğunu söyledi.

Burat, "Heyecanlıyım, çünkü Çin'in yönetim aşamalarına tanıklık ediyorum. Ayrıca farklı bölgelerin fikirlerinin nasıl bir araya getirildiğini de merak ediyorum" dedi.

Ankara Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü'nden mezun olan Burat, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde Kentsel Tasarım alanında yüksek lisans, Şehir Planlama alanında ise doktora derecesini tamamladı. Burat, 2000-2009 arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak çalıştı. 2009-2022 yıllarında ise Mersin Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan Burat, 2016-2022 döneminde aynı üniversitede mimarlık fakültesi dekan yardımcılığı görevini yürüttü.

Çok sayıda hayata geçirilmiş tasarım projesi bulunan Burat, çeşitli belediyelere de danışmanlık yaptı. Burat, 2021-2022 yıllarında Mersin Büyükşehir Belediyesi için Türkiye'de kentsel yeşil alanlara özel ilk stratejik plan olan Açık ve Yeşil Alanlar Stratejik Eylem Planı'nın hazırlanmasını koordine etti. Başlıca araştırma konuları arasında kentsel yeşil alanlar ve peyzaj yer alan Burat, özellikle iklim uyumu, yaban hayatı ve biyoçeşitlilik planlaması ve tasarımı ile kültür ve doğa uçurumunun kapatılması konularına odaklanıyor.

Burat, Güneydoğu Üniversitesi Uluslararası İşbirliği Ofisi aracılığıyla 14. Jiangsu Eyalet Halk Kongresi'nin üçüncü oturumunun açılışına katılabileceğini öğrendi. Açılış toplantısının ardından Burat ve diğer yabancı konuklar, Jiangsu Eyalet Halk Kongresi Başkan Yardımcısı Zhou Guangzhi ile derinlemesine bir görüşme gerçekleştirme fırsatı elde etti.

Burat'ın Nanjing'in eskiyen konut binaları ve mevcut yapı stokuna dair endişeleri bulunuyor. Jiangsu'nun kalkınacağına olan güvenini dile getiren Burat, bunun bütün olarak Çin'in ekolojik uygarlık hedefine örnek teşkil etmesi temennisinde bulundu.