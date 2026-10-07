Burdur Ağlasun'da ağaçtan düşen 78 yaşındaki Ramazan Kalyon hayatını kaybetti - Son Dakika
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Burdur Ağlasun'da ağaçtan düşen 78 yaşındaki Ramazan Kalyon hayatını kaybetti

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Burdur Ağlasun\'da ağaçtan düşen 78 yaşındaki Ramazan Kalyon hayatını kaybetti
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Burdur Ağlasun'daki Sakarca Mahallesi'nde ceviz toplamak için ağaca çıkan 78 yaşındaki Ramazan Kalyon, yaklaşık 8 metreden asfalt zemine düştü. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen olay yerinde hayatını kaybeden Kalyon'un cansız bedeni Burdur Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

BURDUR'un Ağlasun ilçesinde ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen Ramazan Kalyon (78), hayatını kaybetti.

Sakarca Mahallesi'nde dün saat 18.00 sıralarında Ramazan Kalyon, ceviz toplamak için ağaca çıktı. Yaklaşık 8 metre yükseklikte dengesini kaybeden Ramazan Kalyon, asfalt zemine düştü. Yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ni bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekibinin müdahalesine rağmen Ramazan Kalyon, olay yerinde hayatını kaybetti. Ramazan Kalyon'un cansız bedeni, Burdur Cumhuriyet Savcısı'nın olay yeri incelemesinin ardından Burdur Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Kaynak: DHA
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