Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Gazeteciler ve Basın Bayramı\'nı kutladı

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, basın emekçilerine başarılar diledi.

23.07.2024 12:47  Güncelleme: 12:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(BURDUR) - Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, "Görev ve sorumluluk bilinciyle kamu görevi yapma hassasiyeti gösteren bütün basın emekçilerinin 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutluyor, bu doğrultuda faaliyet gösteren ilimizin basın emekçilerine de çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

Burdur Belediye Başkanı Ercengiz, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Ercengiz'in mesajı şöyle:

"Demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biri olarak, insanların haber alma, bilgilenme ve öğrenme haklarının en başında basın gelir. Basının, doğru ve tarafsız haber vermek, olaylar ile ilgili halkı aydınlatmak, yaşanan olumsuzlukları sorgulayarak kamu yararını ilgilendiren konularda kamuoyu oluşturmak gibi çok önemli işlevleri vardır.  Basın emekçilerimiz gece, gündüz, yaz, kış demeden her türlü zor şartlarda görevlerini yaparak, toplumdaki çok sesliliğin ve düşünce özgürlüğünün gelişmesine ve korunmasına önemli katkı sunmaktadırlar. Basın mensuplarımız üstlendiği bu önemli görevler ile birlikte toplum ile devlet arasında köprü olarak dördüncü kuvvet rolü üstlenmektedirler. Türk basınında sansürün kaldırılışının yıl dönümünde, basın meslek ilkelerinden taviz vermeden, görev ve sorumluluk bilinciyle kamu görevi yapma hassasiyeti gösteren bütün basın emekçilerinin 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutluyor, bu doğrultuda faaliyet gösteren ilimizin basın emekçilerine de çalışmalarında başarılar diliyorum."

Kaynak: ANKA

Ali Orkun Ercengiz, Burdur, Kamu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:23 TFF’nin yeni yönetiminde deprem Bayram Saral seçimden 5 gün sonra görevinden istifa etti TFF'nin yeni yönetiminde deprem! Bayram Saral seçimden 5 gün sonra görevinden istifa etti
12:21 Karısını bağlayıp darbeden şahsın ilk ifadesi: Karşısına geçip sigara yakarak acı çekmesini izledim Karısını bağlayıp darbeden şahsın ilk ifadesi: Karşısına geçip sigara yakarak acı çekmesini izledim
11:51 Bahçeli, 154 kişilik listeyi kameraya gösterdi: Bunlarla hukuk zemininde mutlaka hesaplaşacağız Bahçeli, 154 kişilik listeyi kameraya gösterdi: Bunlarla hukuk zemininde mutlaka hesaplaşacağız
10:58 Bursa’da geri dönüşüm fabrikasında yangın Alevler 7 fabrikaya sıçradı, evler tedbir amacıyla boşaltıldı Bursa'da geri dönüşüm fabrikasında yangın! Alevler 7 fabrikaya sıçradı, evler tedbir amacıyla boşaltıldı
10:19 Olimpiyatlara günler kala skandal olay Turist kadın kebapçıda toplu tecavüze uğradı, ülke alarmda Olimpiyatlara günler kala skandal olay! Turist kadın kebapçıda toplu tecavüze uğradı, ülke alarmda
13:38 Merkez Hakem Kurulu’nun yeni başkanı Ferhat Gündoğdu oldu Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanı Ferhat Gündoğdu oldu
12:38 Ünlü Rus moto vlogger Tatyana Ozolina, Muğla’da geçirdiği kazada hayatını kaybetti Ünlü Rus moto vlogger Tatyana Ozolina, Muğla'da geçirdiği kazada hayatını kaybetti
11:28 Birce Akalay, sette düşerek hastaneye kaldırıldı Birce Akalay, sette düşerek hastaneye kaldırıldı
11:18 Siyahi kadın, hırsızlık ihbarı için 911’i aradıktan sonra evinde beyaz polis tarafından yüzünden vurularak öldürüldü Siyahi kadın, hırsızlık ihbarı için 911'i aradıktan sonra evinde beyaz polis tarafından yüzünden vurularak öldürüldü
11:12 Makine ile salça yaparken elektrik akımına kapılan anne ve kızı hayatını kaybetti Makine ile salça yaparken elektrik akımına kapılan anne ve kızı hayatını kaybetti
11:11 Bahçeli: CHP’nin tarihin en ağır ekonomik krizinin yaşandığını iddia etmesi deli saçmasıdır Bahçeli: CHP'nin tarihin en ağır ekonomik krizinin yaşandığını iddia etmesi deli saçmasıdır
10:50 Amerikalı şarkıcı Katy Perry, Barselona’da gittiği mekanda, bir hayranı ile öpüştü Amerikalı şarkıcı Katy Perry, Barselona'da gittiği mekanda, bir hayranı ile öpüştü
10:49 Altın ve dolar güne nasıl başladı İşte kurdaki son durum Altın ve dolar güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum
10:34 Sokak köpekleriyle ilgili yasa teklifi Meclis koridorlarını da karıştırdı Protesto gösterisi düzenlediler Sokak köpekleriyle ilgili yasa teklifi Meclis koridorlarını da karıştırdı! Protesto gösterisi düzenlediler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2024 14:02:19. #1.12#
SON DAKİKA: Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement