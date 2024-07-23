Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Gazeteciler ve Basın Bayramı\'nı kutladı

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(BURDUR) - Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, "Görev ve sorumluluk bilinciyle kamu görevi yapma hassasiyeti gösteren bütün basın emekçilerinin 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutluyor, bu doğrultuda faaliyet gösteren ilimizin basın emekçilerine de çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

Burdur Belediye Başkanı Ercengiz, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Ercengiz'in mesajı şöyle:

"Demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biri olarak, insanların haber alma, bilgilenme ve öğrenme haklarının en başında basın gelir. Basının, doğru ve tarafsız haber vermek, olaylar ile ilgili halkı aydınlatmak, yaşanan olumsuzlukları sorgulayarak kamu yararını ilgilendiren konularda kamuoyu oluşturmak gibi çok önemli işlevleri vardır. Basın emekçilerimiz gece, gündüz, yaz, kış demeden her türlü zor şartlarda görevlerini yaparak, toplumdaki çok sesliliğin ve düşünce özgürlüğünün gelişmesine ve korunmasına önemli katkı sunmaktadırlar. Basın mensuplarımız üstlendiği bu önemli görevler ile birlikte toplum ile devlet arasında köprü olarak dördüncü kuvvet rolü üstlenmektedirler. Türk basınında sansürün kaldırılışının yıl dönümünde, basın meslek ilkelerinden taviz vermeden, görev ve sorumluluk bilinciyle kamu görevi yapma hassasiyeti gösteren bütün basın emekçilerinin 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutluyor, bu doğrultuda faaliyet gösteren ilimizin basın emekçilerine de çalışmalarında başarılar diliyorum."