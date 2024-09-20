Burdur'da Gaziler Günü Kahvaltısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Burdur'da Gaziler Günü Kahvaltısı

Burdur\'da Gaziler Günü Kahvaltısı

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla gazi ve şehit aileleri ile kahvaltıda bir araya geldi.

20.09.2024 12:29  Güncelleme: 12:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(BURDUR)- Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla gazi ve şehit aileleri ile kahvaltıda bir araya geldi.

İstasyon Parkta düzenlenen kahvaltıya, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ve eşi Hülya Ercengiz, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Hasan Okyar, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Muharip Gaziler Derneği Başkanı Hasan Okyar, kahvaltıda yaptığı konuşmada, Belediye başkanı Ercengiz'in maddi ve manevi desteğini esirgemediğini belirterek, "19 Eylül 1921 yılında Mustafa Kemal Atatürk'e TBMM tarafından Gazilik ve Mareşallik unvanının verilişinin 103'üncü Yıl dönümü olan gaziler günü dolayısıyla bizlere maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen, bizleri bir araya getirerek bu kahvaltıyı düzenleyen Belediye Başkanımız Ali Orkun Ercengiz'e ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Kemal Dönmez'e ve emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

"Sizlerin birçok sorununu birlikte çözmeye çalışıyoruz"

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ise şehit ve gazi ailelerinden gelen her türlü sıkıntıyı çözmeye çalıştıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"11 yıldır bir araya geliyoruz ve aslında bizim açımızdan en anlamlı buluşmalardan biri budur. Biraz önce Sıdıka Hanım'la da konuştuk. Yakınını kaybetmiş, ancak bu kayıptan dolayı büyük bir gurur duyan, bu gururu ömrü boyunca taşıyan ve bu gururla toprağa gitmekten çekinmeyen şehit ailelerimiz... Aynı zamanda göğsünde gazi madalyasını gururla taşıyarak sokaklarda yürüyen, bu vatan için verdiği mücadeleyi hiçbir zaman saklamayan ve yaşadığı onuru ömrü boyunca sürdüren gazilerimiz... Sizlerin birçok sorununu birlikte çözmeye çalışıyoruz.

Şehit yakınları ve gazilerimiz, yani sizlerin, biraz önce kıymetli başkanımızın belirttiği gibi bir birim kuruldu ve bu vesileyle bize teşekkürlerinizi ilettiniz. Ancak biz, Burdur ölçeğinde özel bir birime ihtiyaç duymadan yıllardır, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüz ile organize bir şekilde, sizlerden bize ulaşan her türlü sorun ve sıkıntıyı çözmeye çalıştık. Sizlerin en önemli taleplerinden biri olan, şehitlerimizin isminin bir yerde ölümsüzleştirilmesi konusunda ise bugüne kadar hiçbir talebi geri çevirmedik. Bir şehidimizin adının bir sokakta, caddede ya da parkta yaşatılması gerektiğini düşündüğünüzde, bunu elimizden geldiğince gerçekleştirdik. İster görev şehidi olsun ister sınır içinde ya da sınır ötesinde, şehidimizin adının bu topraklarda sonsuza dek yaşatılmasının önemli olduğuna biz de inandık. Bu talepleri bize ulaştığı andan itibaren en kısa sürede hayata geçirmeye çalıştık. 19 Eylül'ün neden Gaziler günü olduğunu da söylemeden sözü bitirmeyelim.

"Gazilik unvanı, milletin gönlünde derin bir yere sahiptir"

Bu ülkenin kurucusunu, kurtuluş mücadelesinde büyük fedakarlıklar yapan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve aradan 100 yıl geçmiş olmasına rağmen söylediği her sözün hala değerli olduğunu unutmamak gerekir. Bu ülkenin hamurunda atalarımızın hep birlikte cepheye inmesinin ve onlarla birlikte her cephede savaşan gazilerin olduğunu hatırlamak önemlidir. Atatürk, Soyadı Kanunu Meclis'ten geçene kadar imzalarını hep 'Gazi' olarak atmıştır. Gazilik unvanı, onun için çok kıymetliydi. Çünkü gazilik, sadece alınmış bir unvan değil, bu vatan için bir uzvunu, bir organını ya da hayatını kısıtlayan bir yarayı bedeninde taşıyan vatandaşlarımıza verilen değerli bir payedir. Atatürk, bu unvanı aldığı için büyük mutluluk duymuştur ve hatıralarında da bu durumu dile getirmiştir. Gazilik unvanı, milletin gönlünde derin bir yere sahiptir. Bu sebeple, her 19 Eylül'de, 1921 yılında bu unvanı almış olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm gazilerimizi anıyoruz. Onlar bizim için çok değerlidir. Ancak en büyük arzumuz, artık bu vatan topraklarında ne şehitlerimiz olsun ne de gazilerimiz çoğalsın. Artık huzur ve refah içerisinde, bu verimli topraklar üzerinde kardeşçe yaşayalım. Bizi bize düşman edenlerin farkında olalım ve inşallah bu topraklarda ay yıldızlı bayrağımız sonsuza dek dalgalansın. Hepinizi saygıyla selamlıyor ve teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA

19 Eylül Gaziler Günü, Ali Orkun Ercengiz, Sivil Toplum, Politika, Burdur, Güncel, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Güncel Burdur'da Gaziler Günü Kahvaltısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:31 Bakan Yerlikaya, Narin cinayetini soran muhabire “sus“ işareti yaptı Bakan Yerlikaya, Narin cinayetini soran muhabire "sus" işareti yaptı
13:03 “Türk Escobar“ lakaplı Urfi Çetinkaya cezaevinde hayatını kaybetti "Türk Escobar" lakaplı Urfi Çetinkaya cezaevinde hayatını kaybetti
12:02 Kadın yardımcısının odasına zorla giren okul müdürü açığa alındı Kadın yardımcısının odasına zorla giren okul müdürü açığa alındı
11:14 Cansız bedeni 19 gün sonra bulunan Narin’in kopuk bacağının sırrı çözüldü Cansız bedeni 19 gün sonra bulunan Narin'in kopuk bacağının sırrı çözüldü
08:49 Hizbullah’a yönelik siber saldırının altından CEO Cristiana çıktı Hizbullah'a yönelik siber saldırının altından CEO Cristiana çıktı
22:59 Güran ailesi 19 gün boyunca rol yapmış Adli Tıp Kurumu raporu geldi İşte Narin’in ölüm tarihi Güran ailesi 19 gün boyunca rol yapmış! Adli Tıp Kurumu raporu geldi! İşte Narin'in ölüm tarihi
21:43 Savaş resmen başladı İsrail, Lübnan’ı vurdu Savaş resmen başladı! İsrail, Lübnan'ı vurdu
21:27 Stoltenberg NATO’ya bu sözlerle veda etti: Avrupa Türkiyesiz güvende değil Stoltenberg NATO'ya bu sözlerle veda etti: Avrupa Türkiyesiz güvende değil
21:20 Başkentte sahte bal operasyonu Ele geçirilen miktar dudak uçuklatan cinsten Başkentte sahte bal operasyonu! Ele geçirilen miktar dudak uçuklatan cinsten
21:02 Kılıçdaroğlu’nun ziyaret ettiği Dervişoğlu: Dün dünde kaldı cancağızım Kılıçdaroğlu'nun ziyaret ettiği Dervişoğlu: Dün dünde kaldı cancağızım
20:50 İki kardeş denizde kaybolmuştu Kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdiler İki kardeş denizde kaybolmuştu! Kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdiler
19:19 Ortalığı karıştıracak görüntüler İYİ Partili Çömez, çuval çuval buğdayı toprağın altından çıkardı Ortalığı karıştıracak görüntüler! İYİ Partili Çömez, çuval çuval buğdayı toprağın altından çıkardı
19:08 İşte İsrail saldırısı sonrası Lübnan’ı bekleyen en büyük tehlike İşte İsrail saldırısı sonrası Lübnan'ı bekleyen en büyük tehlike!
18:54 Ufacık detay köylüleri ele vermiş: Narin’in öldürüldüğünü en başından beri biliyorlardı Ufacık detay köylüleri ele vermiş: Narin'in öldürüldüğünü en başından beri biliyorlardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2024 14:03:06. #1.11#
SON DAKİKA: Burdur'da Gaziler Günü Kahvaltısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement