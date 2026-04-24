Burdur Belediye Başkanı Ercengiz, Mine Hanım Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nin Ödülünü Takdim Etti

24.04.2026 14:29  Güncelleme: 15:26
Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, 10. Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışmaları’nda Mine Hanım Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nin kazandığı ödülü, Okul Müdürü Semra Kunt’a takdim etti.

(BURDUR) - Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, 10. Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışmaları'nda Mine Hanım Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nin kazandığı ödülü, Okul Müdürü Semra Kunt'a takdim etti.

Takdim sonrasında açıklama yapan Ercengiz, şunları söyledi:

"Sizlerin de takip ettiği üzere, geçtiğimiz günlerde Akdeniz Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen 10. Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışmaları'nda Burdur Belediyemizin iştiraki olan engelli yurttaşlarımıza yönelik yaptığımız Mine Hanım Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'miz önemli bir ödüle layık görülmüştü. Bu gururu daha önce sizlerle paylaşmıştık. Bugün ise Okul Müdürümüz Semra Hanım bizleri ziyaret etti. Biz de bu anlamlı ödülü kendilerine takdim ederek, emeğin gerçek sahiplerine teslim etmenin mutluluğunu yaşadık."

Engelli bireylerimize yönelik çalışmalar; büyük bir özveri, sabır ve gönül işi gerektiriyor. Rehabilitasyon Merkezi'mizde görev yapan tüm çalışanlarımızın üstün gayreti sayesinde Burdur'umuz bu kıymetli ödüle bir kez daha layık görüldü. Merkezimizin bu yıl aldığı ikinci ödül olması da ayrıca gurur verici. Daha önce de Sağlıklı Kentler Birliği tarafından ödüllendirilen merkezimizin başarısı, bu ödülleri ne kadar hak ettiğinin en açık göstergesidir. Bu başarının sadece bizler tarafından değil, dışarıdan da takdir görüyor olması mutluluğumuzu daha da artırıyor. Bu vesileyle, başta Semra Hanım olmak üzere, tüm çalışanlarımızı, emeği geçen meclis üyelerimizi ve belediyemiz personelini yürekten tebrik ediyorum. Hayırlı, uğurlu olsun."

Kaynak: ANKA

Fenerbahçe’den derbi öncesi sürpriz karar Fenerbahçe'den derbi öncesi sürpriz karar
Kazada annesinin kucağından yola savrulan 10 aylık Yamaç bebek, TIR’ın altında kalıp öldü Kazada annesinin kucağından yola savrulan 10 aylık Yamaç bebek, TIR'ın altında kalıp öldü
İspanya’da tatbikatta büyük hata: 600 bin Euroluk zırhlı araç yere çakıldı İspanya’da tatbikatta büyük hata: 600 bin Euroluk zırhlı araç yere çakıldı
Akçakale’de mayına basan kadın ağır yaralandı Akçakale'de mayına basan kadın ağır yaralandı
Hakan Çalhanoğlu’nun imza atmak için tek bir şartı var Hakan Çalhanoğlu'nun imza atmak için tek bir şartı var
Bakan Gürlek: Faili meçhul olayların aydınlatılması için kurumsal kapasiteyi güçlendiriyoruz Bakan Gürlek: Faili meçhul olayların aydınlatılması için kurumsal kapasiteyi güçlendiriyoruz

15:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2027’de Formula 1’e dönüyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2027'de Formula 1'e dönüyoruz
14:36
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, müzakere görüşmeleri için İslamabad’a gidiyor
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, müzakere görüşmeleri için İslamabad'a gidiyor
14:12
Başbakanlık ofisi duyurdu: Netanyahu prostat kanseri tedavisi görüp tamamen iyileşti
Başbakanlık ofisi duyurdu: Netanyahu prostat kanseri tedavisi görüp tamamen iyileşti
14:01
9 kişiyi öldüren İsa Aras Mersinli’nin annesinin ifadesi ortaya çıktı
9 kişiyi öldüren İsa Aras Mersinli'nin annesinin ifadesi ortaya çıktı
13:38
“Yılan kamera“ ile rezalet Duvarı delip komşusunu ve 3 kızını izledi
"Yılan kamera" ile rezalet! Duvarı delip komşusunu ve 3 kızını izledi
13:21
Akdeniz beşik gibi Peş peşe depremler korkuttu
Akdeniz beşik gibi! Peş peşe depremler korkuttu
