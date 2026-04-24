Burdur Belediye Başkanı Ercengiz, Mine Hanım Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nin Ödülünü Takdim Etti

(BURDUR) - Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, 10. Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışmaları'nda Mine Hanım Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nin kazandığı ödülü, Okul Müdürü Semra Kunt'a takdim etti.

Takdim sonrasında açıklama yapan Ercengiz, şunları söyledi:

"Sizlerin de takip ettiği üzere, geçtiğimiz günlerde Akdeniz Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen 10. Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışmaları'nda Burdur Belediyemizin iştiraki olan engelli yurttaşlarımıza yönelik yaptığımız Mine Hanım Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'miz önemli bir ödüle layık görülmüştü. Bu gururu daha önce sizlerle paylaşmıştık. Bugün ise Okul Müdürümüz Semra Hanım bizleri ziyaret etti. Biz de bu anlamlı ödülü kendilerine takdim ederek, emeğin gerçek sahiplerine teslim etmenin mutluluğunu yaşadık."

Engelli bireylerimize yönelik çalışmalar; büyük bir özveri, sabır ve gönül işi gerektiriyor. Rehabilitasyon Merkezi'mizde görev yapan tüm çalışanlarımızın üstün gayreti sayesinde Burdur'umuz bu kıymetli ödüle bir kez daha layık görüldü. Merkezimizin bu yıl aldığı ikinci ödül olması da ayrıca gurur verici. Daha önce de Sağlıklı Kentler Birliği tarafından ödüllendirilen merkezimizin başarısı, bu ödülleri ne kadar hak ettiğinin en açık göstergesidir. Bu başarının sadece bizler tarafından değil, dışarıdan da takdir görüyor olması mutluluğumuzu daha da artırıyor. Bu vesileyle, başta Semra Hanım olmak üzere, tüm çalışanlarımızı, emeği geçen meclis üyelerimizi ve belediyemiz personelini yürekten tebrik ediyorum. Hayırlı, uğurlu olsun."