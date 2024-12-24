Burdur Belediye Başkanı Ercengiz, Muhtarlarla Bir Araya Geldi

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(ANTALYA) - Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Ercengiz, "Sizlerden gelen taleplerin öncelik sırasına göre çözüm üretmeye çalışıyoruz. Belediyemizin kaynakları sınırlı olsa da hemşehrilerimizin memnuniyetini sağlamak için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz" dedi.

Mahalle muhtarı ile İstasyon Park'ta düzenlenen buluşmada bir araya gelen Başkan Ercengiz, şunları söyledi:

"2025 yılına dair planlamalarımızı, sizlerin talepleri ve beklentileri doğrultusunda oluşturmaya devam ediyoruz. 2024 yılı içerisinde başladığımız ancak başarıya ulaştıramadığımız ya da ötelemek zorunda kaldığımız projeleri yeniden gözden geçiriyoruz. Bu kapsamda 2025 yılı için daha öncelikli hale getirdiğimiz çalışmalarımızı sizlerle paylaşacağız. 2024 yılı Mart ayına kadar seçim döneminden geçtik. Bu süreçte belediyecilik hizmetlerini aksatmamak için azami gayret gösterdik. Su sorunu yaşamamak adına olağanüstü çabalar sarf ettik ve kayıp-kaçak önleme konusunda önemli mesafeler kat ettik. Arıtma tesisimizi devreye aldık. Ancak burada bazı mühendislik hataları nedeniyle beklediğimiz verimi tam olarak sağlayamadık ve revizyon ihtiyacı doğdu. Arıtma sistemini devreye aldıktan sonra 10 günlük bir deneme sürecinde sorunları fark ettik. Sertlik hesaplamalarında yapılan hatalar ve sistemin beklenen performansı göstermemesi nedeniyle revizyon sürecine girmek zorunda kaldık. Bu süreçte alternatif su kaynakları arayışına da girdik. Senir suyu ve Karamusa suyu gibi projeleri değerlendirdik. Ancak bu projelerin ekonomik yükünü ve sürdürülebilirliğini inceleyerek nihai kararımızı vereceğiz. Çöp sorunuyla ilgili olarak önemli çalışmalar yaptık. Şehrimizin çöp alanını rehabilite ederek lavanta bahçesi gibi projelere dönüştürdük. Altyapı sorunlarımızın büyük bir kısmını çözümledik. Ancak asfalt plentimizde meydana gelen arızalar nedeniyle planladığımızdan daha az çalışma yapabildik. Bucak ve üniversite yollarında yaptığımız çalışmalar özellikle üniversite yolu, afet durumlarında alternatif bir gücün sağlanması açısından da önem taşıyor. İmar planı revizyon çalışmalarımızın birinci etabını tamamlamak üzereyiz. Fay hatları ve deprem dayanıklılığı gibi mikro belgeleme çalışmalarıyla yeni bir imar planı hazırlayacağız. Ayrıca kentsel dönüşüm projelerimizle ilgili ihale süreçlerini yakından takip ediyoruz. Necati Bey Mahallesi'ndeki rezerv konut alanları üzerine çalışmalarımız devam ediyor. Son olarak, sizlerden gelen taleplerin öncelik sırasına göre çözüm üretmeye çalışıyoruz. Belediyemizin kaynakları sınırlı olsa da hemşehrilerimizin memnuniyetini sağlamak için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz. Hepinize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyor, yeni yılın hepimize güzellikler getirmesini diliyoruz."