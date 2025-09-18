Burdur Belediye Başkanı Ercengiz, Şehit Aileleri ve Gazilerle Bir Araya Geldi

(BURDUR) - Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla şehit aileleri ve gazilerle kahvaltı programında bir araya geldi.

Burdur İstasyon Park'ta düzenlenen kahvaltıya Ercengiz, Başkan Yardımcıları Hülya Eraslan, Mustafa Bozkurt, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Hasan Okyar, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Programda konuşan Muharip Gaziler Derneği Başkanı Hasan Okyar, "19 Eylül 1921 yılında Mustafa Kemal Atatürk'e TBMM tarafından Gazilik ve Mareşallik ünvanının verilişinin 104'üncü yıl dönümü olan gaziler günü dolayısıyla bizlere maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen, bizleri bir araya getirerek bu kahvaltıyı düzenleyen Belediye Başkanı'mız Ali Orkun Ercengiz'e ve Kültür İşler Müdürü Kemal Dönmez'e ve emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Şehit aileleri ve gazilere desteklerinin devam edeceğini belirten Ercengiz ise şöyle konuştu:

"Neden 19 Eylül'ü biz 104 yıldır kutlarız, aslında burasından başlamak lazım. Bu coğrafya, bu topraklar maalesef hep kanla sulandı. Bu toprakları korumak için biz 1000 yılı aşkın bir süredir kan verip, can verip gaziler gazileri çoğalan ve bu toprakları savunmak için çoluğundan çocuğundan bir an bile gözünü kırpmadan cepheye koşan ataların torunlarıyız. ve biz, 1900'lü yılların başında tüm emperyal güçlerin Anadolu topraklarına gözünü diktiği, haritalar üzerinde paylaştığı ve artık Türk ırkının, Türk milletinin bu topraklarda bir daha yaşama şansının olmadığı bir paylaşımla operasyonların başladığı, büyük savaşların başladığı bir yüzyılla tanıştık. Tabii Yüce Allah bize öyle bir şans vermiş ki; sadece döneminin değil, yüzyıllar geçse de o günün şartlarında bile yoktan var eden ve bu toprakları bize vatan yapmak için bütün Türkiye Cumhuriyeti'nin Anadolu topraklarında yaşayan insanları örgütleyip bu topraklara müdahale edenlere, bu topraklara operasyon yapanlara karşı mücadele eden bir liderin torunlarıyız. ve biz, 19 Eylül 1921… Henüz Cumhuriyet ilan edilmemişken, henüz cephede savaşlar devam edilirken bir cepheden bir cepheye koşan Gazi Mustafa Kemal'in, çünkü o günkü adıyla hitap etmek lazım, bizlere bu toprakları vatan yapabilmek için her bir köşede, neredeyse 8 metreye düşmüş o siperlerde savaşan atalarımızla beraber o gün bir şarapnel parçasıyla Conkbayırı'nda yaralanmasının neticesinde 156 yıl sonra 'Gazi'lik ünvanını aldığı gündür. Aynı zamanda, savaşlar kazanan bir komutan olarak Mareşallik rütbesine de layık gören Meclis-i Mebusan'ın, yani bugünkü Büyük Millet Meclisi'nin onu onurlandırdığı bir ünvanla biz 104 yıldır bugünü kutluyoruz.

"Bizim asıl amacımız bizden sonraki nesillere de bu toprakları en huzurlu şekilde bırakmak"

Tabii biz 104 yıldır bugünü kutluyoruz ama üzerinden 100 yılı aşkın bir zaman geçmiş olsa da Türkiye Cumhuriyeti toprakları üzerinde olan talep, Türkiye Cumhuriyeti toprakları üzerinde olan arzu, istek o günden bugüne hiç bitmedi. Bu topraklara hala göz diken, bu toprakları almak için mücadele eden ve bu topraklarda kardeşi kardeşe kırdıran bir emperyal güçler topluluğuyla bizim mücadelemiz devam etmekte. Biliyorsunuz, çok yakın zamanda burada arkadaşlarımız, ağabeylerimiz var, onlar gazi oldular. Ama birçok arkadaşımızı, büyüğümüzü, kardeşimizi de maalesef iç güvenlik ve sınır ötesi harekatlarda yitirdik. 40 yılı aşkın süredir mücadele ettiğimiz bir terör örgütü var. Bu terör örgütünün adı değişir, biri biter, yenisi başlar. Bir başkası gelir, başkası gider ama bu örgütler hiçbir zaman ortadan kalkmaz, uyumaz, faaliyetinden vazgeçmez. Ta ki ne zamana kadar? Biz birliğimizi, beraberliğimizi, gücümüzü; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının her birine eşit yurttaşlık ilkesinde bir araya getirdiğimiz sürece bunların örgütsel faaliyetlerinin hiçbir anlamı olmaz ve başarılı olamazlar. Biz, tüm terör örgütlerine, eline silah almış ya da almamış, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının canına, malına, adaletine, özgürlüğüne kasteden her türlü yapıya karşıyız. Bizim asıl amacımız, asıl hedefimiz; 1000 yılların başında girdiğimiz bu topraklardan bir daha çıkmamak üzere bizden sonraki nesillere de bu toprakları en güvenli, en yaşanabilir, en huzurlu şekilde bırakmaktır. Bizim asli görevimiz budur.

Geride kalan 11 yıl içerisinde her yıl sağ olsun Başkanımızla birlikte birtakım faaliyetler yapıyoruz. Bizim için kahraman gazilerimiz ve şehitlerimizin bize emaneti olan siz değerli şehit yakınlarının talepleri çok değerlidir. Burdur Belediyesi olarak gücümüz yettiği ölçüde yapabildiğimiz her şeyi sizler için yapmaya hazır olduğumuzu her zaman ifade ettiğimiz gibi bugün bir kez daha ifade edelim. Sizlerden gelecek talepleri hiç düşünmeden nasıl yapılabilir, her zaman arkadaşlarımızla değerlendirdik. Çoğu zaman da bunları karşılamada başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Tabii gönlümüz istiyor ki sadece kent merkezindeki şehit yakınlarımız ve gazilerimizin talebi değil; tüm il genelinde, hatta sadece il genelinde değil Türkiye Cumhuriyeti topraklarında yaşayan ne kadar şehit yakını ve gazimiz varsa onların refah içerisinde yaşayabilmesi için bizim de katkımız olsun. Geçtiğimiz yıl biliyorsunuz bir Çanakkale gezisi sözümüz vardı. Bunda başarılı olduk. Bir kez daha yapmayı arzuladığımızı söyledik. Başkanımız da bu konuda bir talep olduğunu ifade etti. Biz ne zaman isterseniz bu organizasyonu yapmaya hazırız. Sizleri yeniden, o biraz önce ifade ettiğim gibi 8 metreye düşmüş siper mesafesindeki, adeta mermilerin havada çarpıştığı, hala barut kokusunun o topraklardan silinmediği, 81 vilayetten atalarımızın karın karına yattığı, hatta mezarlarının bile belli olmadığı, sadece isimlerinin yazılı olduğu 250 binin üzerinde şehit verdiğimiz o toprakları görmeyen varsa dünya gözüyle görmesini de arzu ederim. Kim isterse, kim gitmek isterse, kim o bizim düzenlediğimiz geziye katılmak isterse biz sizleri götürmeye hazırız, bunun buradan sözünü verelim.

Tabii önümüzdeki günlerde derneğimizin binasıyla ilgili zannediyorum bir yıkım kararı alındı ve bu kararla ilgili Sayın Valimiz, Vali Hanım da zannediyorum başkanımızla görüştü. Elbette ki o derneğimizin tabelasının bir yerde asılı olması çok değerlidir. Bizim de üzerimize bir görev düşerse bu görevi yapmaya hazır olduğumuzu ifade ederek, bu toprakları bize vatan yapan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle, minnetle iade ederken ebediyete uğurladığımız gazileri de anmadan geçmeden, yaşamda olan, hayatta olan tüm gazilerimize de uzun ömürler diliyorum. Sizlere de tekrar bugün bizlerle birlikte olabildiğiniz için teşekkür ediyorum. Bizlerle birlikte olamayan gazilerimize, şehit yakınlarımıza buradan selam eder; Gaziler Günü'nü onların da kutlayarak sözlerime son vermek isterim. Teşekkür ediyorum."