Burdur Belediye Başkanı Ercengiz\'den kentteki siyasi partilere ziyaret

(BURDUR) - Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, kentte faaliyet gösteren siyasi partilerin il başkanlıklarını ziyaret ederek, belediye çalışmalarına ve projelere ilişkin bilgi verdi.

Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, kentte faaliyet gösteren siyasi partilerin il başkanlıklarını ziyaret etti. Ziyareti kapsamında Ercengiz; AK Parti Burdur İl Başkanı Mustafa Özboyacı, MHP Burdur İl Başkanı Mustafa Gün, İYİ Parti Burdur İl Başkanı Nazif Aktürk, Yeniden Refah Partisi Burdur İl Başkanı Yılmaz Korkmaz, Saadet Partisi İl Başkanı Musa Sayar, Zafer Partisi İl Başkanı İbrahim Demir, Bağımsız Türkiye Partisi İl Başkanı Mücahit Yentürk ile bir araya geldi.

İl başkanlarının görüş ve önerilerini dinlediklerini dile getiren Ercengiz, şöyle konuştu:

"YAPILACAK PROJELERDEN BAHSETTİK"

"Siyasi partilerin il başkanlarını, il yöneticilerini ziyaret ederek Burdur Belediyesi tarafından yürütülen faaliyetler hakkında kendileriyle bilgi paylaşımı yaptık. ve onların da fikirlerini, yapılan iş ve işlemler hakkındaki düşüncelerini, önümüzdeki süreçteki projelerimiz hakkındaki görüşlerini merak ediyorduk. Bunları da dinleme fırsatımız oldu. Biz göreve geldiğimiz günden beri yakamızda herhangi bir siyasi parti rozeti taşımayacağımızın sözünü vermiş ve Burdur'a hizmet edeceğimizi söylemiştik. Geride kalan süreç içerisinde bu konuda elimizden gelen gayreti göstererek belli ölçüde başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Tabii belediye başkanlarının görevi, yönettikleri kentleri daha yaşanabilir hale getirmek, daha huzurlu kentler haline dönüştürmek ve refah düzeyini arttırmak olmalıdır. Biz de bu hevesle, bu ülküyle, bu şiarla bugüne kadar görevimizi yapmaya çalıştık. Önümüzdeki süreçte yapılacak projelerden il başkanlarımızı, yöneticileri haberdar etmeye çalıştık. Onların görüşlerinin bizler için çok değerli olduğunu, müspet menfi mutlaka görüş bildirmeleri gerektiğini, eleştiri haklarının kutsal olduğunu, ancak eleştirinin karşılığında da mutlaka öneri getirmeleri halinde bizler için daha yararlı olacağını kendilerine ifade ettik. Her bir il başkanımıza ve yöneticiye ayrı ayrı bizleri misafir ettikleri için teşekkür ediyorum."