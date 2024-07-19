Burdur Belediyesi Muharrem Ayında Vatandaşlara Aşure İkramında Bulundu - Son Dakika
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Burdur Belediyesi Muharrem Ayında Vatandaşlara Aşure İkramında Bulundu

Burdur Belediyesi Muharrem Ayında Vatandaşlara Aşure İkramında Bulundu

Burdur Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla Ulu Cami'de vatandaşlara aşure ikramında bulundu. Başkan Ali Orkun Ercengiz de kazanın başına geçerek, aşure servisi yaptı.

19.07.2024 15:43  Güncelleme: 16:38
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(BURDUR) - Burdur Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla Ulu Cami'de vatandaşlara aşure ikramında bulundu. Başkan Ali Orkun Ercengiz de kazanın başına geçerek, aşure servisi yatı.

Muharrem ayı dolayısıyla Ulu Cami'de düzenlenen aşure ikramına Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, CHP İl Başkanı Kadir Koç, CHP Kadın Kolları Başkanı Şengül Tekin, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Atiye Canıgür, İl Genel Meclisi üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Kendi elleriyle  vatandaşlara aşure ikram eden Ercengiz, "Öncelikle cumanın bolluğu bereketi tüm yurttaşlarımızın üzerine olsun. Malum aşure ayı içerisindeyiz. Biz de bugün yurttaşlarımıza belediyemizin hazırladığı aşure ikramımızı gerçekleştiriliyoruz. Allah kabul etsin. Afiyet olsun. Beraberliğimiz daim olsun" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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