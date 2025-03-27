Burdur Belediyesi'nden Ücretsiz Mevsimlik Çiçek Dağıtımı

(BURDUR) - Burdur Belediyesi, kendi seralarında ürettiği mevsimlik çiçekleri vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtacak.

Burdur Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yetiştirilen çiçekler, yarın saat 14.00'te Asri Mezarlık'ta halkla buluşturulacak.

Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, "Önemli olan paylaşmak, çünkü fazlasının bize bir getirisi yok. Biz bu çiçekleri kendi seralarımızda yetiştirdiğimiz için maliyetimiz oldukça düşük. Dışarıdan temin edip başkalarına kazanç sağlamak yerine, kendi üretimimizi gerçekleştirerek halkımıza sunuyoruz. Çiçeklerimizden almak isteyen tüm vatandaşlarımızı cuma günü saat 14.00'te Asri Mezarlık'a bekliyoruz" dedi.