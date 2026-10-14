Burdur Belediyesi okul kantinlerinde denetim yaptı, olumsuzluk bulunmadı

(BURDUR) - Burdur Belediyesi, öğrencilerin sağlıklı ve güvenilir ürünlere ulaşabilmesi amacıyla okul kantinlerinde denetim yaptı.

Burdur Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 2026-2027 eğitim ve öğretim yılının devam ettiği okullarda öğrencilerin sağlıklı ve güvenilir ürünlere ulaşabilmesi amacıyla kantinlerde denetim gerçekleştirdi. Kent genelindeki okullarda gerçekleştirilen denetimlerde, ürünlerinin son tüketim tarihleri, ambalajlarının durumu, hijyen koşulları ve satışa sunuluş şekilleri kontrol edildi. Ayrıca, satışı yasak olan ürünlerin bulunup bulunmadığı ile kantinlerin çalışma ruhsatları da denetlendi.

Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, öğrencilerin sağlığının kendileri için öncelikli olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"GEREKTİĞİNDE DENETİMLERİ SIKLAŞACAK"

"Zabıta ekiplerimiz okul kantinlerinde kapsamlı kontroller gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde satılan gıda ürünlerinin son tüketim tarihleri, satışı yasak olan ürünlerin bulunup bulunmadığı, hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı ve kantinlerin çalışma ruhsatlarının bulunup bulunmadığı kontrol edildi. Ekiplerimiz tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucunda kantinlerde herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadı. Öğrencilerimizin sağlıklı ve güvenli koşullarda eğitim hayatlarını sürdürmeleri bizim için büyük önem taşıyor. Bu kapsamda Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz okul kantinlerine yönelik düzenli denetimlerini sürdürecek ve gerektiğinde denetimleri sıklaştıracaktır."