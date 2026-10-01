Burdur'da 2 araca çarpan alkollü sürücüye 71 bin lira ceza, ehliyeti 6 ay alındı - Son Dakika
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Burdur'da 2 araca çarpan alkollü sürücüye 71 bin lira ceza, ehliyeti 6 ay alındı

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Burdur'da dün saat 19.30 sıralarında park halindeki cip ve hafif ticari araca çarpan alkollü sürücü, otomobili terk edip uzaklaştı. Polisin yakaladığı sürücüye alkollü araç kullanmaktan 25 bin, olay yerini terk etmekten 46 bin lira ceza uygulanırken ehliyetine 6 ay el konuldu.

BURDUR'da park halindeki 2 araca çarpan alkollü sürücüye 71 bin lira ceza uygulanırken, ehliyetine 6 ay el konuldu.

Burdur Merkez ilçeye bağlı Cemil Mahallesi Canıgürler sokakta dün saat 19.30 sıralarında meydana gelen olayda, 15 MA 2145 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan Suriye uyruklu A.E.C. park halindeki cip ile hafif ticari araca çarptı. Daha sonra otomobili terk eden sürücü uzaklaştı. İhbarla olay yerine sevk edilen polis ekipleri tarafından yakalanan A.E.C.'nin alkollü olduğu belirlendi. Sürücüye alkollü araç kullanmaktan 25 bin, olay yerini terk etmekten ise 46 bin lira idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesine el konuldu. Otomobili otoparka çekilen sürücü A.E.C. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: DHA
OtomobilGüncelBurdurCezaSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Burdur'da 2 araca çarpan alkollü sürücüye 71 bin lira ceza, ehliyeti 6 ay alındı - Son Dakika
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