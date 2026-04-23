Burdur'da 23 Nisan Kutlamaları, Kortej Yürüyüşüyle Devam Etti

23.04.2026 17:15  Güncelleme: 18:16
(BURDUR)- Burdur Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlediği kortej yürüyüşü yoğun katılımla gerçekleşti. Yüzlerce vatandaşın katıldığı yürüyüşte çocuklar, bando eşliğinde marşlar söyleyerek bayram coşkusunu dolayasıya yaşadı.

Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan kortej yürüyüşüne Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'in yanı sıra İl Genel Meclis Başkanı Semih Çelikkaya, CHP İl Başkanı Barış Ayten, CHP Merkez İlçe Başkanı İlyas Divarcı, belediye meclis üyeleri, Nermin Hanım Kreş ve Gündüz Bakımevi ile Afet Fikret Şavklı Kreş ve Gündüz Bakımevi öğrencileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Burdur Belediyesi Halk Pazarı'nda çocukların eğlenmesi için kurulan şişme oyun gruplarıyla bayram coşkusu doruğa çıktı. Ayrıca Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin katkılarıyla çocuklara yüz boyama etkinlikleri ve palyaço gösterileri düzenlendi.

"Çocuklarımızı milletini seven bireyler olarak geleceğe hazırlamalıyız"

Başkan Ali Orkun Ercengiz, Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu günün önemine dikkat çekerek, şöyle konuştu:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu vatanı bizlere emanet ettiğini; savaşsız bir Türkiye'yi arzuladığını, 'gerekmedikçe savaşın bir cinayet olduğunu' ve sonsuza kadar bağımsız yaşamamız gerektiğini hatırladık. Bizler, üzerimizde çok büyük bir emanet taşıyoruz. Bu emaneti en iyi şekilde korumak ve yavrularımıza daha güzel bir gelecek bırakmakla mükellefiz. Değerli anneler ve babalar; geçtiğimiz günlerde hepimizi derinden üzen, aklımıza dahi gelmeyecek olumsuzluklar yaşadık. Temennimiz, Türkiye Cumhuriyeti topraklarında bir daha böyle acıların yaşanmaması, dünyanın hiçbir coğrafyasında benzer olayların görülmemesidir. Atatürk'ün 'vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır' sözü aslında bizlere en önemli sorumluluğu da hatırlatmaktadır. Bu sorumluluk, iyi evlatlar yetiştirmektir. Çocuklarımızı sadece iyi bir eğitimle değil, aynı zamanda güçlü bir aile terbiyesiyle yetiştirmeli; onları yurdunu, milletini seven bireyler olarak geleceğe hazırlamalıyız."

Bizler de 12 yıldır görevde olan bir yönetim olarak, yaptığımız tüm yatırımların merkezine çocuklarımızı koyduk. Kreşler yaptık, spor alanları ve spor salonları inşa ettik. Çünkü biliyoruz ki güçlü bir gelecek, iyi yetişmiş çocuklarla mümkündür. Sizlerin taleplerine her zaman kulak verdik ve vermeye devam ediyoruz. Bu vesileyle, başta Türkiye Cumhuriyeti'nin çocukları olmak üzere, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bir kez daha yürekten kutluyorum. Bayramımız kutlu olsun. Sağ olun, var olun."

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
