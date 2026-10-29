Burdur'da 29 Ekim coşkusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Burdur'da 29 Ekim coşkusu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Burdur\'da 29 Ekim coşkusu
Haber Videosu

BURDUR'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.

BURDUR'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.

Burdur'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Vali Tülay Baydar Bilgihan'ın makamında tebrikleri kabulüyle başladı. Merkez Spor Salonu'nda Vali Tülay Baydar Bilgihan, Garnizon Komutanı Albay Veli Cem Dizlek ve Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz halkın ve öğrencilerin bayramını kutladı. Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Vali Baydar Bilgihan, "Aziz milletimizin bağımsızlık ve özgürlük iradesinin, vatan sevgisinin, milli egemenlik anlayışının tezahürü ve tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olan Cumhuriyetimizin ilanının 103. yıl dönümünü kutlamanın haklı gurur, mutluluk ve heyecanını yaşıyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Bugün burada yalnızca bir bayramı kutlamak için değil; bir milletin yeniden doğuşunu, bağımsızlık uğruna verdiği eşsiz mücadeleyi ve geleceğe bıraktığı en kıymetli emaneti bir kez daha hatırlamak için bir aradayız. 29 Ekim 1923, milletimizin bağımsızlık iradesini, egemenlik anlayışını ve çağdaş bir devlet kurma kararlılığını bütün dünyaya ilan ettiği, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük eserim dediği, 'Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun idare olarak tanımladığı' ve Türk milletinin kaderini değiştiren, 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' sözünün ebedileştiği gündür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde, aziz milletimizin topyekün göstermiş olduğu büyük fedakarlıklarla Türk ordusu, tarihin gördüğü en büyük kahramanlık destanlarından birini yazarak düşmanı bozguna uğratmış ve hiçbir koşul ve şart altında bağımsızlığından vazgeçmeyeceğini bütün dünyaya göstermiştir. Büyük fedakarlıklar, ağır bedeller ve sarsılmaz bir iradeyle kazanılan bağımsızlığımız, Cumhuriyetimizin ilanıyla yeni bir devlet anlayışına dönüşmüştür" dedi.

Vali Tülay Baydar Bilgihan'ın konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu. Tören, şiirlerin okunması, spor ve halk oyunu gösterileri ile sona erdi.

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,

Kaynak: DHA
Cumhuriyet Bayramı29 EkimBurdurGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İzmir’de tüyleri diken diken eden 29 Ekim kutlaması İzmir'de tüyleri diken diken eden 29 Ekim kutlaması
Okulda sadece ikisi var Cumhuriyet Bayramı’nı böyle kutladılar Okulda sadece ikisi var! Cumhuriyet Bayramı’nı böyle kutladılar
Kızının istismar şikayetini öğrendi, silahla hastane bastı Kızının istismar şikayetini öğrendi, silahla hastane bastı
Bu nereden çıktı şimdi Galatasaray’da Osimhen depremi Bu nereden çıktı şimdi! Galatasaray'da Osimhen depremi
Emekliye ayrılan 72 yaşındaki kadının yeni mesleği pes dedirtti Emekliye ayrılan 72 yaşındaki kadının yeni mesleği pes dedirtti
Hükümetin uyarısıyla halk marketleri boşalttı Ülke kıyamete hazırlanıyor Hükümetin uyarısıyla halk marketleri boşalttı! Ülke kıyamete hazırlanıyor
16:38
Kupada büyük sürpriz 3. Lig ekibi Süper Lig’den düşen takıma gol yağdırdı
Kupada büyük sürpriz! 3. Lig ekibi Süper Lig'den düşen takıma gol yağdırdı
16:21
Arda Güler’in beklediği haber sonunda geldi
Arda Güler'in beklediği haber sonunda geldi
16:20
Aliyev, Türkiye’ye gelmiyor İşte nedeni
Aliyev, Türkiye'ye gelmiyor! İşte nedeni
16:16
Görevden uzaklaştırılan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş tahliye edildi İşte ilk fotoğrafı
Görevden uzaklaştırılan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş tahliye edildi! İşte ilk fotoğrafı
15:58
Kapadokya’da peribacası çöktü İlk görüntüler korkunç
Kapadokya'da peribacası çöktü! İlk görüntüler korkunç
15:46
Kapadokya’da peribacası çöktü: 2 ölü, 5 yaralı
Kapadokya'da peribacası çöktü: 2 ölü, 5 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2026 17:09:13. #7.13#
SON DAKİKA: Burdur'da 29 Ekim coşkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android