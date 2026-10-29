Burdur\'da 29 Ekim coşkusu

BURDUR'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.

Burdur'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Vali Tülay Baydar Bilgihan'ın makamında tebrikleri kabulüyle başladı. Merkez Spor Salonu'nda Vali Tülay Baydar Bilgihan, Garnizon Komutanı Albay Veli Cem Dizlek ve Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz halkın ve öğrencilerin bayramını kutladı. Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Vali Baydar Bilgihan, "Aziz milletimizin bağımsızlık ve özgürlük iradesinin, vatan sevgisinin, milli egemenlik anlayışının tezahürü ve tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olan Cumhuriyetimizin ilanının 103. yıl dönümünü kutlamanın haklı gurur, mutluluk ve heyecanını yaşıyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Bugün burada yalnızca bir bayramı kutlamak için değil; bir milletin yeniden doğuşunu, bağımsızlık uğruna verdiği eşsiz mücadeleyi ve geleceğe bıraktığı en kıymetli emaneti bir kez daha hatırlamak için bir aradayız. 29 Ekim 1923, milletimizin bağımsızlık iradesini, egemenlik anlayışını ve çağdaş bir devlet kurma kararlılığını bütün dünyaya ilan ettiği, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük eserim dediği, 'Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun idare olarak tanımladığı' ve Türk milletinin kaderini değiştiren, 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' sözünün ebedileştiği gündür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde, aziz milletimizin topyekün göstermiş olduğu büyük fedakarlıklarla Türk ordusu, tarihin gördüğü en büyük kahramanlık destanlarından birini yazarak düşmanı bozguna uğratmış ve hiçbir koşul ve şart altında bağımsızlığından vazgeçmeyeceğini bütün dünyaya göstermiştir. Büyük fedakarlıklar, ağır bedeller ve sarsılmaz bir iradeyle kazanılan bağımsızlığımız, Cumhuriyetimizin ilanıyla yeni bir devlet anlayışına dönüşmüştür" dedi.

Vali Tülay Baydar Bilgihan'ın konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu. Tören, şiirlerin okunması, spor ve halk oyunu gösterileri ile sona erdi.

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,